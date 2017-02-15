Новая рекламная кампания Mattel "Папы играют в Barbie®"

Сегодня корпорация Mattel запустила на территории России новую рекламную кампанию под девизом «Папы играют в Barbie», целью которой является развитие воображения и безграничного творческого потенциала в каждой девочке. Новые рекламные ролики, в которых запечатлены настоящие папы, играющие в Barbie® со своими дочками, являются продолжением удостоенной многочисленными наградами кампании «Ты можешь быть кем захочешь», которая помогает девочке пройти путь к самопознанию через игру с Barbie®.

Рекламная кампания включает в себя 90-секундный мини-фильм и три коротких тизера, показывающих, что происходит, когда шесть разных пап играют в Barbie® со своими дочками. В конце ролика появляется надпись «Играя сегодня, мы создаем будущее», подчеркивающая, что участие папы в игре с дочерью способствует ее социальному, интеллектуальному и эмоциональному развитию в реальной жизни. Как объясняет Доктор Линда Нильсен из Wake Forest University в своей работе, исследования, проводившиеся на протяжении десятилетий, показывают, что девочки, у которых с раннего детства сложились теплые и доверительные отношения с отцом, меньше страдают от недостатка уверенности в себе и в своих силах будучи взрослыми.

«В прошедшем году, Barbie® предоставила возможность девочкам примерить на себя большое количество вдохновляющих ролей– от экстравагантной девушки до феминистки, от принцессы до палеонтолога», - говорит Лиза МакНайт, старший вице-президент и генеральный менеджер Barbie. «Освещая отношения между отцом и дочерью через игру с Barbie, мы продолжаем подчеркивать значимость воображения и творческого подхода на пути девочки к самопознанию».

Эта комплексная кампания получит широкое рекламное освещение в интернете и в печатных СМИ, чтобы донести до пап все преимущества игры с Barbie вместе со своими дочками. Длительность кампании составит год, с целью вовлечения всех пап нашей страны #ПапыИграютвБарби.