1st Prize Food Packaging достался Brand Brothers

В 22-й раз в рамках конкурса The Brand Identity GrandPrix были отобраны лучшие проекты в области брендинга и визуальных коммуникаций, представленные агентствами со всего мира. 7 февраля в Милане состоялось награждение победителей.

The Brand Identity GrandPrix постоянно расширяется, охватывая агентства разных стран, которые специализируются на разработке визуальной идентификации брендов и коммуникационном дизайне. В этом году российское брендинговое агентство BRAND BROTHERS представило на конкурс свою работу для бренда «Золото Полесья».

«Золото Полесья» - новый бренд на полке. Впервые он был представлен на выставке «Продэкспо» в феврале текущего года. Одновременно с этим в Милане проект стал победителем в категории "Дизайн упаковки продуктов питания" в рамках рекламного конкурса Brand Identity Grand Prix.

«Создавая новый бренд в категории, мы понимали как сложно будет новичку на полке. Одна история, когда у бренда есть хорошая рекламная и трейд-маркетинговая поддержка. Совсем другая - когда ставка в продвижении делается на идею и упаковку, которая становится ключевым коммуникационным носителем. Пространство, площадью несколько десятков сантиметров, должно не только выделиться на полке, но и вызвать доверие, убедить совершить решающую пробную покупку», - комментирует Александр Журбенко, Управляющий партнер BRAND BROTHERS. - «Наши усилия не остались без внимания жюри конкурса. Наверное потому, что, создавая этот бренд, мы сделали ставку на яркую визуальную коммуникацию. Нас не смущает, что айдентика несколько «вываливается» с полки, возможно мы используем более смелые приемы, чем остальные игроки сырной полки. Но нам важно привлечь внимание, рассказать историю и помочь потребителю сделать выбор".

«Золото Полесья» торговая марка молочной продукции из Беларуси, являющейся на сегодняшний день одним из ключевых поставщиков полутвердых сыров на российский рынок. Основными преимуществами продуктов под данной маркой являются натуральность, качество, производство в экологически чистом регионе. Торговая марка ориентирована на ответственных покупателей, на любителей сыра, которые не готовы экономить на своем здоровье и здоровье близких. Эта марка для тех, кто уделяет внимание составу и происхождению продукта и ищет на полках качественные продукты со «своим лицом».

Конечно же, «Золото» Полесья – это не что иное, как его природные сокровища, его уникальная флора и фауна. Эта идея легла в основу концепции дизайна, приоритетное место в которой отдано уникальным животным и птицам экологически чистого района.

Поставки продукции «Золото Полесья» в ритейл начинаются в феврале 2017 года.