Fazer и БизнесЛинк нарезали "Овощи-Микс"

В феврале этого года российское подразделение финской компании Fazer выпустило в ТВ-эфир федеральных каналов ролик, поддерживающий выход на рынок инновационного продукта – хлебцев «Овощи-Микс».

Как сообщают на сайте fazer.ru, инновационность продукта заключается в рецептуре, в которой часть муки заменена на овощи, злаки и семена. Больше не нужно выбирать между удовольствием и пользой, овощные хлебцы - это продукт, в котором каждая съеденная калория хороша на вкус!

Чтобы подчеркнуть натуральность состава «Овощей-Микс», была выпущена оригинальная версия стоп-мошн видео по мотивам шведской рекламной кампании бренда, снятая агентством «Бизнес-Линк Реклама». В лаконичном видео главная роль отведена ингредиентам хлебцев – сочным, ярким овощам и полезным злакам, которые эффектно нарезаются, рассыпаются и «вытесняют» муку по ходу смены кадров.

«Конечно, нельзя сказать, что ни одна морковка во время съемок не пострадала, но сейчас, в конце зимы, когда свежие качественные овощи сложно найти на прилавках магазинов, идея есть больше правильного полезного хлеба с овощами кажется особенно актуальной и мы рады, что ролик для «Овощей-Микс» поможет людям питаться правильно!», комментируют представители агентства.