Facebook анонсировала обновления, направленные на повышение прозрачности для рекламодателей и расширение выбора вариантов покупки видеорекламы в Facebook, Instagram и Audience Network.

Принцип прозрачности для партнеров:

В следующем месяце Facebook предоставит рекламодателям еще больше данных по просмотрам (impression level data).

Возможности покупки видео: Позже в этом году Facebook предложит рекламодателям три новых варианта покупки видеорекламы в Facebook, Instagram и Audience Network: completed view buying (покупка полного просмотра), two-second buying (покупка двухсекундного просмотра) и sound-on buying (покупка со звуковым сопровождением).

Покупка полного просмотра (Completed-view buying): рекламодатели платят только за те ролики, которые были полностью просмотрены, в течение любого времени до десяти секунд.

Новая опция покупки двухсекундного просмотра подразумевает оплату только в случае, когда на экране видны по крайней мере 50% пикселей видеорекламы на протяжении двух последовательных секунд и более, что полностью соответствует видеостандартам MRC.

Покупка со звуковым сопровождением (Sound-on buying): рекламодатели могут оговаривать возможность оплаты за просмотры видеорекламы со включенным звуком