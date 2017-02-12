"Волки и овцы" будут показаны в Норвегии, а "Снежную Королеву 3" увидят в Австралии

Права на показ «Волков и овец» проданы в Венгрию, Южную Корею, Германию, во Францию и на франкоговорящие территории: Андорру, Монако, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, а также Африку. Впервые приключения волка Серого увидят зрители Скандинавии - анимационный фильм будет показан в Норвегии.

«Снежная Королева 3» продолжает победное шествие по миру: зрители смогут увидеть продолжение истории Кая и Герды в Хорватии, Словении, Сербии, и даже в Австралии!

В рамках Европейского кинорынка (EFM) Wizart объявил о новых сделках и премьерах франшизы «Снежная Королева». Особый интерес вызвала первая часть анимационного фильма «Волки и овцы», мировая премьера которого состоялась в апреле 2016 года.

Koch Media, крупный дистрибьютор на территории Германии, приобрел права на анимационный фильм «Волки и овцы» для релиза Home Entertainment на территории Германии, Австрии, Лихтенштейна, Швейцарии, Люксембурга, и Южного Тироля. Релиз планируется зимой 2017 года.«Мы счастливы, что у нас появляется опыт работы с Wizart Animation, и имеем возможность открыть для немецких зрителей новую франшизу «Волки и овцы». Надеемся, что «Волки и овцы» полюбятся нашим зрителям, так как компания делает очень качественный продукт» - отметили в компании.

Норвежская компания Storytelling Media приобрела права на прокат «Волков и овец» в июне 2017 года. Впервые российская независимая анимация выходит в Скандинавии - фильм будет показан в кинотеатрах по всей стране: от Осло до Хоннингсвога.

Венгерская компания ADS Service приобрела права на показ «Волков и овец». Фильм планируется к релизу в марте 2017 года по всей стране.

Wizart заключил сделку с дистрибьюторской компанией KLB о релизе «Снежной Королевы 3. Огонь и лёд» Home Entertainment во Франции и на франкоговорящих территориях.

Крупный дистрибьютор Blitz приобрел права на кинотеатральный релиз «Снежной Королевы»: анимационный фильм будет показан на территории Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Словении и Сербии в первом квартале 2017 года.

Немаловажным успехом для Wizart является заключение контракта на кинотеатрельный релиз «Снежной Королевы 3» в Австралии и Новой Зеландии: при поддержек Odyn’s Eye зрители этого далекого от России континента увидят историю приключений Кая и Герды уже в конце 2017 года.

Французский дистрибьютор Zylo приобрел права на фильм анимационный фильм «Урфин Джюс» для релиза Home Entertainment во Франции, и на франкоговорящих территориях Бельгии, Швейцарии, Монако, Андорры, Люксембурга и Африки.

«География анимационных фильмов Wizart расширяется день ото дня - успех кинотеатрального проката в европейских странах доказывает качество российской анимации. Наши партнеры заинтересованы в приобретении анимационных фильмов, которые будут интересны и популярны у зрителей. «Волки и овцы» бьют рекорды по посещаемости, «Снежная Королева 3» собирает рекордную кассу, а мы, в свою очередь, оказываем максимальную информационную и маркетинговую поддержку нашим партнерам, чтобы почитателей мультфильмов Wizart становилось все больше» - прокомментировал участие Wizart в EFM генеральный продюсер компании Юрий Москвин.