Право торговать еще в 90 киосках Москвы предприниматели получат весной

Предприниматели могут побороться на весенних аукционах за право торговли в уличных киосках Москвы с разным функциональным назначением.

Более 90 нестационарных торговых объектов «Мороженое», «Овощи и фрукты», «Хлеб, хлебобулочные изделия», «Цветы», «Молоко», «Мясная гастрономия», «Церковная продукция», «Сувенирная продукция», и «Бытовые услуги» начнут свою работу после определения результатов конкурентных торгов, в которых могут принять участие все желающие.

Организатором электронных торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На аукцион выставлены нестационарные объекты в разных округах Москвы городу. Наибольшее число расположено в Новомосковском административном округе – 17 лотов, в Юго-Западном административном округе – 14, и Восточном административном округе – 11 лотов. Начальная ежемесячная стоимость прав торговли в киосках Москвы варьируется от 6 тыс. до 10,8 тыс. рублей.

Предприниматели, выигравшие аукционы, получат право на круглогодичную торговлю в киоске в течение 5 лет. Площадь киоска зависит от его функционала и составляет от 6 квадратных метров. Все объекты торговли укомплектованы необходимым оборудование в зависимости от направления продаж.

Проект Правительства Москвы по реализации прав торговли в киосках с разным назначением работает с 2015 года и пользуется большим спросом у предпринимателей, заметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Более 6 тысяч человек приняли участие в аукционах по приобретению прав торговли в киосках Москвы с 2015 года. При этом интерес к возможности торговать через НТО у предпринимателей не снижается. Процедура приобретения недвижимости через интернет-аукцион хорошо понятна столичным предпринимателям, о чём говорит количество желающих в них участвовать – это 5 – 6 участников на лот», - отметил Г.Дёгтев.

Он напомнил, что столичные власти предусмотрели и сохраняют преференции для тех, кто решил торговать в киосках с сезонным или не самым востребованным направлением - «Мороженое», «Бытовые услуги» и «Театральные кассы» - для них стоимость ежемесячного платежа рассчитывается с коэффициентом 0,3

Аукционы по новому траншу лотов пройдут в марте – апреле 2017 года.

За обновлением информации можно следить на Инвестиционном портале Москвы. Вопросы по участию в аукционах принимаются в службе «Инвестиционный консультант» - 8 499 652 60 25.