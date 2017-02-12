Альфа-Банк запустил SMS-кредит

С февраля 2017 года клиенты Альфа-Банка могут получить потребительский кредит на покупку в интернет-магазине, просто введя код из SMS - без необходимости посещения отделения банка или встречи с курьером. Альфа-Банк - первый на российском рынке банк, который предоставляет такой сервис.

Теперь приобрести товар в интернете в кредит стало еще проще и быстрее. Весь процесс от заказа товара до получения кредита занимает всего несколько минут и происходит полностью онлайн. Клиент выбирает товар на сайте интернет-магазина и способ оплаты – в кредит. Затем он заполняет онлайн-заявку, и в течение максимум трех минут получает от банка решение по кредиту. Это решение – окончательное, не требуется никаких дополнительных справок или поручителей.

После того, как заявка одобрена, все условия предлагаемого банком кредита, включая кредитный договор и график платежей, выводятся на экран в удобном и понятном виде, чтобы клиент мог с ними ознакомиться. Получение кредита клиент подтверждает, просто введя код из SMS. После чего клиенту остается только дождаться доставки выбранного товара. Сроки получения товара клиентом значительно сократились, теперь от заказа товара в кредит до его доставки курьером магазина проходит всего несколько часов.

По сути, договор потребительского кредита заключается с применением простой электронной подписи, не требуется физически приходить в банк или ожидать курьера.

Это удобно и выгодно не только клиенту-покупателю, но и самому интернет-магазину, ведь подтверждение оплаты приходит от банка моментально.

Первый партнер, с которым банк запустил возможность получения SMS-кредита, стал официальный интернет-магазин Samsung https://online-samsung.ru/. В настоящее время банк подключает к сервису SMS-кредитования и другие интернет-магазины, использующие платформу онлайн-кредитования Альфа-Банка «Купи Легко».

«Мы видим высокий спрос на потребительское кредитование со стороны наших клиентов – как физических лиц, так и интернет-магазинов. При этом и те, и другие заинтересованы в том, чтобы получить сервис «здесь и сейчас», без долгих ожиданий и процедур. Именно поэтому мы максимально упростили и ускорили получение кредита, предложив клиентам «подписать» договор онлайн, при помощи sms. Это просто, удобно и очень быстро», - отмечает директор по развитию массового сегмента Альфа-Банка Дмитрий Жиздюк.