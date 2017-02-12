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Заботиться о здоровье животных сможет даже ребенок!

Заботиться о здоровье животных сможет даже ребенок!

При участии агентства Unite был разработан дизайн оформления Ветеринарной клиники в Детском городе мастеров «Мастерславль».

Ваш ребенок просит вас завести кошку или собаку, приносит домой найденных на улице котят и щенков? Это значит, вам пора сходить с ним в «Мастерславль»!

11 февраля в Детском городе мастеров «Мастерславль», при поддержке Whiskas, Pedigree и сети ветеринарных клиник «Свой доктор», открылась новая площадка — «Ветеринарная клиника». Агентство Unite занималось и разработкой, и реализацией этого проекта: после утверждения креативной концепции агентство создало под ключ все элементы оформления помещения ветеринарной клиники, сделав его интересным и запоминающимся, интерактивным и обучающим.

Решая задачу интеграции брендов Pedigree и Whiskas в оформление площадки, мы нашли гармоничный баланс между ними. Дизайн помещения разрабатывался с учетом специфики позиционирования каждой торговой марки.

Особенности детского восприятия были учтены во всех помещениях клиники, в каждом из них юных посетителей встречает гостеприимная игровая атмосфера: от ресепшена до лечебного кабинета. Именно эта дружеская обстановка является залогом успеха новой мастерской «Мастерславля».

Благодаря сети ветеринарных клиник «Свой доктор» мастерская полностью соответствует настоящей ветеринарной клинике, создает эффект присутствия в медицинском учреждении. Операционный стол, мойка для животных и монитор, в точности как настоящий, — все это приводит маленьких посетителей в восторг. Ведь мы понимаем, что, чем реальнее обстановка, чем больше в ней деталей, тем сильнее ощущение, что все происходит на самом деле.

Ответственное дело — забота о здоровье животных — требует предварительной подготовки. Поэтому перед началом работы все участники игрового процесса проходят инструктаж: знакомятся с возможностями современной ветеринарии и получают информацию о правильном питании домашних животных и особенностях ухода за ними.

Лучшее лечение — это профилактика и правильный уход.

При реализации проекта нам было важно не только рассказать про лечение и поддержание здоровья питомцев, но и объяснить детям, как правильно ухаживать за ними, на что обращать внимание. Рассказать юным ветеринарам о том, какие возникающие вопросы и проблемы они могут решить самостоятельно, а в каких случаях нужно обращаться немедленно к родителям, чтобы при необходимости оперативно показать животное настоящему ветеринару.

Для того чтобы полученная информация закрепилась в памяти участников, нами были разработаны специальные игровые активности, делающие посещение ветеринарной клиники в «Мастерславле» ярким приключением в жизни любой семьи.

«Воспитывать в ребенке корректное отношение к животным необходимо с детства, так как в дальнейшем это формирует правильные взаимоотношения с внешним миром, заботу и внимательность к окружающим. Как мама, могу с уверенностью сказать, что такая история, как ветеринарная клиника, всегда будет вызывать у детей большой интерес. Именно поэтому мы с удовольствием работали над проектом, уделяя пристальное внимание не только обстановке, но и наполнению активностей для маленьких посетителей», — поделилась впечатлениями Ольга Матвеева, генеральный директор агентства Unite.

В день открытия на площадке прошли мастер-классы для родителей, в рамках которых представители компании Mars рассказали взрослым об ответственности, лежащей на каждом владельце домашнего животного, о том, как лучше понимать своих любимых питомцев.

«Мы благодарны нашим партнерам за отличную работу. В такой ветклинике интересно как детям, так и взрослым! Для нас это знаковый проект, и мы уверены, что дети, хоть раз посетившие мастерскую, теперь станут по-новому смотреть на своих питомцев и более ответственно подходить к уходу за ними», — отметила Елена Селиванова, менеджер по корпоративным отношениям Mars Petcare.

 

13.02.2017

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