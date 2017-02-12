"Эй, зима, давай полегче": свердловские рекламщики сняли ролик, который "порвал" Сибирь

Рекламное агентство из Екатеринбурга "Штольцман и Кац" выпустило ролик, который в считанные дни покорил Сибирь и становится известен по всей России. За неделю он уже набрал более 1,2 миллиона просмотров.

Заказчиком выступил "Омский бекон". Слово "бекон" произносится только раз, зато тема клипа, судя по всему, оказалась "в жилу" – она посвящена зиме, морозам, зимним развлечениям и тому, чем принято гордиться в Сибири. Например, "снег – это круто, сибирский покой", или что Сибирь – это 40% России: "здесь такие просторы, что вам и не снилось".

"В этом проекте мы показали, что такое настоящий сибирский характер. Здесь собрались молодые сибиряки, которые не страшатся мороза. Для них не существует преград. Организовать аквапарк в проруби – легко! Скатать самый большой ком снега – запросто!" – говорится в аннотации к ролику. Также его называют самым горячим сибирским клипом 2017 года.