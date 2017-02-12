"Эй, зима, давай полегче": свердловские рекламщики сняли ролик, который "порвал" Сибирь
Рекламное агентство из Екатеринбурга "Штольцман и Кац" выпустило ролик, который в считанные дни покорил Сибирь и становится известен по всей России. За неделю он уже набрал более 1,2 миллиона просмотров.
Заказчиком выступил "Омский бекон". Слово "бекон" произносится только раз, зато тема клипа, судя по всему, оказалась "в жилу" – она посвящена зиме, морозам, зимним развлечениям и тому, чем принято гордиться в Сибири. Например, "снег – это круто, сибирский покой", или что Сибирь – это 40% России: "здесь такие просторы, что вам и не снилось".
"В этом проекте мы показали, что такое настоящий сибирский характер. Здесь собрались молодые сибиряки, которые не страшатся мороза. Для них не существует преград. Организовать аквапарк в проруби – легко! Скатать самый большой ком снега – запросто!" – говорится в аннотации к ролику. Также его называют самым горячим сибирским клипом 2017 года.
Уже через две недели начинается чреда весенних праздников, которая открывается Днем Всех Влюбленных – 14 февраля (День святого Валентина) и продолжится до 8 марта. Это период самого романтического шоппинга – покупок подарков онлайн и в офлайн-магазинах.
Несколько месяцев назад меня позвали выступить на конференции «Маркетинг торговых центров». Я, подумав, согласился. А что вообще арендатор может рассказать настоящим профи, могучим непогрешимым рекламщикам торговых центров? Единственное, о чем я могу рассказывать, это о том, какие ошибки я вижу, как арендатор в продвижении и рекламе торговых центров. Моя презентация так и называлась «Ошибки…»
Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
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