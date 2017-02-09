"Тлум HD" признан лучшим телеканалом для детей

8 февраля в Москве прошла торжественная церемония вручения Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра-2017», которой авторитетное жюри награждает самые качественные и заметные телевизионные каналы и программы. Российский анимационный канал «Тлум HD» получил престижную награду в номинации «Детский телеканал».

«Большая Цифра» — первая в России Национальная Премия в области многоканального цифрового телевидения. Премия вручается с целью популяризации новых технологий, услуг и контента среди операторов и абонентов сетей многоканального цифрового ТВ. В нынешнем году конкуренция была серьезной — за награды боролись более 120 российских и зарубежных каналов и телепрограмм.

«Очень благодарны жюри «Большой цифры» за высокую оценку нашего телеканала. Создавая канал для маленьких зрителей, мы уделяем особое внимание качеству контента и его содержанию. Основу канала составляют современные российские мультфильмы и анимационные сериалы с изображением высокой четкости и стереозвуком, что позволяет получить новые ощущения при просмотре не только детям, но и взрослым. Именно на «Тлум HD» выходят премьеры новых выпусков популярных мультсериалов. Все это делает его уникальным на телевизионном рынке России — «Тлум HD» сразу стал востребованным как операторами кабельного и спутникового телевидения, так и зрителями», — говорит главный редактор телеканала «Тлум HD» Светлана Смирнова.

«Тлум HD» — российский мультипликационный телеканал для детей до 12 лет, показывающий хиты российской и зарубежной анимации в формате высокой четкости. Многие популярные мультсериалы в стандарте высокой четкости российским доступны зрителям только на канале «Тлум HD». На канале в HD-качестве можно увидеть такие известные мультсериалы, как: «Сказочный патруль», «Маша и Медведь», «Барбоскины», «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лунтик», «Лео и Тиг», «Фиксики», «Пингвиненок Пороро», «Моланг» и многие другие. «Тлум HD» продолжает традиции телеканала «МУЛЬТ», ставшего в России одним из самых успешных и заметных медиапроектов последнего десятилетия. «Тлум HD» входит в группу телеканалов компании «Цифровое телевидение».

Также победителями премии «Большая цифра 2017» стали программы познавательных телеканалов «Цифрового телевидения». Цикл «Планета вкусов» телеканала «Моя Планета» получил награду в номинации «Программа о кулинарии», а «Агрессивная среда» телеканала «Наука» признана лучшей документально-познавательной программой.