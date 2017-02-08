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Прием заявок на конкурс АКМР "Digital Communications Awards – 2017" завершается

Прием заявок на конкурс АКМР &quot;Digital Communications Awards – 2017&quot; завершается

10 февраля АКМР завершает прием заявок на конкурс «Digital Communications AWARDS – 2017». Премия проводится с 2013 года и учреждена в целях популяризации наиболее значимых достижений в области digital-коммуникаций.

Она позволяет увидеть наиболее перспективные кейсы компаний и аккумулирует лучшие достижения в сфере цифровых коммуникаций в России.

Организаторы Премии: Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Издательский Дом «МедиаБизнес» при поддержке журнала «Новости СМИ».

На сегодняшний день в конкурсе принимают участие 50 компаний, таких как «Филип Моррис», «Галс-Девелопмент», ТАСС, «Такеда Фармасьютикалс», LG Electronics, Shell, МТС, МЕТАЛЛОИНВЕСТ, «Аэрофлот», Abbott, и многие другие. Более 60 проектов представлено в 43 номинациях.

Жюри конкурса проводит голосование в 2 этапа.

1 этап – с 13 по 15 февраля 2017 г. – проводится в форме заочного голосования  Экспертного совета, в результате которого будет определен шорт-лист Премии.

2 этап – 15 февраля 2017 г. – очная презентация номинантами своих работ.

Итоги голосования будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 21 февраля 2017 г. в рамках V Ежегодной Конференции «Digital-коммуникации России – 2017».

Все работы претендентов на победу размещаются на странице народного голосования:

http://corpmedia.ru/konkurs/digital_awards/nominanty/2017/

Проект, набравший самое большое количество голосов, будет награжден «Призом зрительских симпатий». Голосуем сами и приглашаем коллег и друзей сделать свой выбор!

Регистрация участников продолжается. Успейте подать заявку, чтобы стать лучшим: corpmedia.ru/konkurs/digital_awards/registration.

Подробнее о Премии – на сайте АКМР.

09.02.2017

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