Сбербанк и «МегаФон» заключили кредитное соглашение для покупки акций Mail.Ru Group, а также изменили условия трех действующих кредитных линий.

Сбербанк и «МегаФон» подписали соглашение об открытии кредитной линии объемом 35 млрд рублей и сроком погашения в 2024 году. Полученный кредит будет направлен на финансирование сделки по приобретению 15,2% акций уставного капитала Mail.Ru Group, которые представляют 63,8% голосующих акций.

В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд рублей, полученных «МегаФоном» в 2012 и 2016 году: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения.

«Компания «МегаФон» — наш давний клиент и надежный партнер, и мы заинтересованы в расширении нашего сотрудничества на взаимовыгодных условиях, — комментирует Александр Базаров, старший вице-президент – со-руководитель Sberbank CIB. — Мы рады поддержать «МегаФон» в сделке по покупке акций Mail.Ru Group, которая имеет потенциал существенно трансформировать телекоммуникационный рынок и запустить процесс создания технологической компании нового типа».