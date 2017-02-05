Проект к 95-летию Шуховской башни

К 95-летию Шуховской башни дизайн-студия Baklažanas сделала яркий шелковый платок «Великая Утопия», посвященный утопическим прозрениям художников русского авангарда и, конечно, самой Шуховской башне.

Сооружение самой большой в России на тот момент башни вызвало всеобщий восторг, который передан в дизайне платка, который в ироническом ключе переосмысливает идеологический текстиль советского времени.

Среди традиционных для ткани цветочных мотивов вырастают здания будущего, летят самолеты, парит дирижабль, горят электрические лампочки, символизируя наступление эры индустриализации и наступление нового мирового порядка. Тонкая математическая красота гиперболоида инженера Шухова, поэзия агитационного текстиля, производственное искусство, принцип целесообразности, электрификация всей страны, летающие пролетарии и города, первые пятилетки, музыка нового быта. Великая Утопия навсегда.

Помимо Шуховской башни на платке изображены два архитектурных проекта: «Летающий город» Георгия Крутикова (1928) и проект Дворца Советов Бориса Иофана (1931). Так и не реализованные, полные утопических возможностей, невозможные, но настолько противоположные друг другу – они не могли бы существовать одновременно в одной реальности.

Платок выпущен лимитированным тиражом и является частью проекта студии Baklazanas, посвященного памятниками русского авангарда.