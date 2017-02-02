Брендинг

Continental изменяет позиционирование бренда

Continental изменяет позиционирование бренда

Continental изменяет позиционирование бренда на европейском вторичном рынке шин для легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков. Новая концепция, основанная на многолетней заботе о безопасности, будет ориентирована на немецкие технологии и экспертные знания в автомобильной отрасли.

После ЕВРО-2016 шинный производитель Continental может с удовольствием подвести итоги 21-летнего спонсорства шести самых популярных футбольных турниров: чемпионатов мира FIFA 2006, 2010 и 2014 годов и чемпионатов Европы UEFA 2008, 2012 и 2016 годов. Кроме того, компания выступала спонсором Лиги чемпионов UEFA в 1995–2000 гг. Поддержка футбольных состязаний оказалась эффективным способом повышения узнаваемости премиального шинного бренда Continental почти на всех европейских рынках. «Мы очень довольны положительными долгосрочными итогами нашего постоянного спонсорства профессиональных футбольных турниров. Это выгодно отличает нас от многих конкурентов, которые в конце 1990-х годов сделали выбор в пользу автоспорта. Узнаваемость бренда на ключевых для нас европейских рынках резко возросла, – отмечает Николай Зетцер (Nikolai Setzer), член совета директоров Continental AG. – По завершении ЕВРО-2016 мы достигли целевых показателей узнаваемости бренда, установленных для данной коммуникационной платформы. Благодаря этому мы можем сделать следующий стратегический ход в отношении нашего премиального шинного бренда в европейском регионе".

Николай Зетцер (Nikolai Setzer), член совета директоров Continental AG

В долгосрочной перспективе новая стратегия будет воплощаться вместе со стратегией Vision Zero, предполагающей нулевую смертность на дорогах, предотвращение травм и ДТП. В повышение дорожной безопасности значительный вклад вносят передовые вспомогательные системы (ESC, AEB и ABS на мотоциклах) в сочетании с шинами премиум-класса, разрабатываемые различными подразделениями Continental. Все это определило выбор слогана для новой маркетинговой кампании – «Развитие мобильности благодаря немецким технологиям». «Подобная стратегия позиционирования продукции Continental кажется нам абсолютно логичной, ведь ни один другой производитель шин или поставщик автокомпонентов не предлагает такого уникального сочетания технологий изготовления покрышек и автомобильных систем. Поэтому премиальный бренд Continental сегодня ассоциируется с максимальной безопасностью на дороге, и мы намерены укрепить его позиции в будущем. Немецкий опыт в сфере шинных технологий и проектирования автокомпонентов станет основой не только нашей повседневной работы, но и маркетинговых коммуникаций», – говорит Зетцер.

Новая кампания охватит всю Европу и будет запущена на телевидении, в печатных СМИ, точках продаж партнеров Continental и Интернете. Концерн также намерен проявлять высокую активность в социальных сетях, вступая в диалог с водителями и другими пользователями, чтобы объяснить преимущества предлагаемых им решений в сфере обеспечения мобильности. Концерн будет демонстрировать больше сценариев вождения в различной обстановке, чтобы сформировать и укрепить доверие к предлагаемым Continental решениям в сфере обеспечения мобильности.

С точки зрения контента новая программа и специальный сайт шинного производителя www.VisionZeroWorld.com согласованы с концепцией Vision Zero. Среди прочего будут разработаны разнообразные мультимедийные материалы, посвященные повышению безопасности на дорогах благодаря решениям, предотвращающим ДТП, которые можно будет найти на англоязычном сайте.

В свою очередь, в России в рамках общей стратегии Continental объявляет "Год безопасности". Целью мероприятий станет продвижение к глобальной цели "Будущее без аварий" к 2025 году. В планах концерна проведение серии социологических исследований, которые выявят основные проблемы, связанные с ДТП в России, участие в круглых столах, проведение тренингов по безаварийному вождению, разработка образовательных материалов и видео.

03.02.2017

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