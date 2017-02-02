2х2 запустил новый прогноз погоды в формате гиф-арт
Со 2 февраля 2х2 выпускает прогноз погоды в гиф-оформлении. Теперь любой художник, работающий в жанре гиф-арта, может попасть в эфир 2х2 и получить свой кусок славы. Прогнозы будут регулярно обновляться!
Стать автором гиф-прогноза может любой художник – даже если он сделал гифку первый раз в жизни. Молодые дизайнеры могут заявить о себе с экранов, отправив серию из 10-15 своих гифок на abuse@2x2tv.ru. Отбирать претендентов будет лично директор 2х2 Денис Всесвятский.Таким образом 2х2 продолжает вектор развития, намеченный на 2017 год, – сотрудничество с независимыми авторами и продвижение творчества среди молодых взрослых.
«Гиф-арт – это новый язык общения и одно из свежих направлений в современном медиаискусстве. Даже в таком консервативном жанре, как прогноз погоды, 2х2 – в авангарде. Мы первыми на телевидении предлагаем зрителям поучаствовать в создании прогнозов и сделать нашу погоду лучше. Если не на улице, то хотя бы в эфире 2х2!»– комментирует Денис Всесвятский.
Прогнозы погоды на 2х2 обновляются регулярно. В предыдущем оформлении использовалась летняя и спортивная тематика, что особенно согревало в зимние месяцы. Благодаря нестандартной подаче, рейтинги Погоды 2х2 соответствуют средней доле канала, - а иногда и превышают ее.
2х2 транслирует данные о погоде для 22 городов в 2 часовых поясах. Прогноз предоставлен сервисом Яндекс.Погода.
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