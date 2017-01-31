АДАМАС запускает акцию "Поздравь любимых!"

В преддверии трех всенародно любимых праздников - Дня всех влюбленных, Дня защитников Отечества и Международного женского дня - компания АДАМАС запускает масштабную акцию «Поздравь любимых!» С 1 февраля по 15 марта можно будет не только выгодно приобрести ювелирные украшения в подарок своим близким, но и выиграть видеопоздравление на федеральном телеканале.

Каждому, кто в период с 1 февраля по 15 марта 2017 г. совершит любую покупку в одном из ювелирных салонов АДАМАС или в интернет-магазине www.adamas.ru, будет предоставлена скидка до 30% на весь ассортимент украшений, а также возможность записать видеопоздравление с дальнейшим размещением на портале www.adamas.ru и страничке компании на YouTube. По окончании акции состоится голосование, по итогам которого автор ролика, собравшего наибольшее количество лайков, сможет поздравить своих близких на федеральном телеканале «Россия 1».

А тем клиентам, которые в период проведения акции решат не ограничиваться одной покупкой, АДАМАС предложит дополнительные бонусы под разные праздники. Получив от компании специальный промокод, покупатели смогут приобрести второе украшение со скидкой до 40%, третье – со скидкой до 50%.

Акция «Поздравь любимых!» поможет покупателям АДАМАС не оставить без внимания всех своих близких и позволит сделать покупку подарков не только приятной, но и выгодной.