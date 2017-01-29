Агентство Soldis Branding обновило образ СТМ "О’КЕЙ"

Обновление данной марки среднего ценового сегмента включало разработку новой бренд-айдентики СТМ, разработку бренд бука, а также рестайлинг упаковок десятков товарных групп и сотен SKU. Основной задачей перезапуска СТМ «О’КЕЙ» было стимулировать продажи всего массива товаров, покрываемых данным брендом.

Проект аккумулировал в себе двадцатилетний опыт работы Soldis в разных рыночных сегментах. Для бренда в целом и для каждой товарной категории в отдельности был построен своеобразный «дизайн–механизм». Каждая его деталь, будь то айкон, шрифт, продуктовая группа или key-visual, работает на свою маркетинговую задачу и превращает упаковку в самостоятельную машину продаж, не требующую поддержки иных медийных каналов.

Образ дружественного, эмоционального, позитивного бренда транслируется при помощи радужного логотипа «О’КЕЙ». Он также рассказывает о разнообразии продуктов, предлагаемых под данной маркой. Айкон в виде листа привносит идею экологичности, лёгкости, натуральности. Он заявляет о достойном качестве продуктов СТМ «О’КЕЙ», которое не уступает качеству «брендовых» аналогов того же сегмента. Своими очертаниями айкон также напоминает галочку – знак того, что продукт компании «О’КЕЙ» выбран покупателем, он в списке покупок. Яркий логотип на красном фоне работает как eye-stopper, выделяет продукт в конкурентном ряду, тем самым стимулируя импульсные покупки. Унификация и стандартизация внешнего вида СТМ «О’КЕЙ» позволила создать целостный образ бренда и повлиять на повышение знания марки.

Рекомендации по созданию рыночно успешного бренда были закреплены в бренд буке и легли в основу последующего редизайна упаковок десятков товарных групп и сотен SKU СТМ «О’КЕЙ». В результате слаженной работы клиента и агентства была создана совершенно новая линейка продукции сегмента middle, а каждая упаковка стала эффективным рекламным носителем.

Как прокомментировал ситуацию владелец торговой марки Soldis Арсений Сольдау: «Проведя маркетинговый аудит непосредственно на торговых точках, мы пришли к заключению, что предыдущая продукция CТМ сегмента middle была практически не видна на полках, и наша первостепенная задача состояла в привлечении внимания потенциальных потребителей к бренду О’КЕЙ. Для достижения этого необходимо было добавить эмоциональных характеристик бренду и обеспечить первую покупку товара.

Для обеспечения выигрышных позиций на каждой полке, учитывались особенности конкурентной среды разных категорий и предпочтения целевых групп. По факту, мы создали общую, объединяющую систему визуальных коммуникаций головного бренда О’КЕЙ. Впервые была создана настоящая “марка–доверитель”, позволяющая рекомендовать отобранный товар целевой аудитории за счет репутации всей линейки СТМ».

Кампания по перезапуску СТМ гипермаркетов «О’КЕЙ» уже получила высокую оценку экспертов ритейла и представителей крупнейших производственных отраслевых союзов. На 3-ей Международной выставке «Собственная Торговая Марка» (IPLS) ГК «О’КЕЙ» стала лауреатом премии Private Label Awards в номинации «Лучшая собственная торговая марка в сегменте продуктов питания».