Unilever намерен перейти к использованию 100% перерабатываемой пластиковой упаковки к 2025 году

Unilever поставил перед собой задачу к 2025 году начать использовать для своей продукции упаковку, подностью пригодную для повторного использования, переработки или компостирования. Англо-голландская компания призывает к ускоренному переходу предприятий по производству товаров повседневного спроса к циркулярной экономике.

Согласно данным Фонда Эллен МакАртур (EMF), только 14% пластиковой упаковки, используемой во всем мире, поступает на предприятия по переработке, в то время как 40% попадает на свалки, а оставшаяся часть загрязняет и без того хрупкую экосистему. По оценкам экспертов, к 2050 году в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы.

Компания Unilever приняла решение уменьшить вес используемой упаковки на одну треть к 2020 году и увеличить использование переработанного пластика в упаковке по меньшей мере до 25% к 2025 году по сравнению с исходным уровнем в 2015 году. Два года назад компания уже выполнила обязательство по полному прекращению передачи неопасных отходов на захоронение в рамках своей производственной деятельности.

Пол Полман, главное должностное лицо компании Unilever: «Упаковка из пластика делает нашу продукцию более привлекательной, безопасной и приятной для потребителей. Тем не менее, если мы хотим и дальше пользоваться преимуществами этого универсального материала, на индустриальном уровне нам необходимо делать гораздо больше. В том числе, обеспечить ответственное управление отходами и утилизацию упаковки после того, как продукт был использован потребителем. Мы также должны работать совместно с правительством и другими заинтересованными сторонами, чтобы расширять масштабы сбора и переработки отходов, что необходимо при переходе к циркулярной экономике. В перспективе мы хотим, чтобы полностью перерабатывалось 100% пластиковой упаковки».