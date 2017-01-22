Uber назначил нового директора по коммуникациям в России и СНГ

Uber объявляет о назначении 10 января 2017 г. Ирины Гущиной на должность директора по коммуникациям в России и СНГ. В задачи Ирины войдут реализация коммуникационной стратегии Uber на российском рынке и в странах СНГ, повышение узнаваемости бренда в регионах, а также развитие связей и отношений с общественными организациями и пользователями.

Ирина работает в сфере связей с общественностью и стратегических коммуникаций более 16 лет. Свою карьеру Ирина начала в качестве журналиста делового еженедельника, затем проработала несколько лет в ведущих коммуникационных агентствах, где руководила разработкой и проведением PR-кампаний в области здравоохранения. Помимо этого, Ирина принимала участие в ряде крупных международных проектов, включая фестиваль «Русская зима» в Лондоне.

С 2007 по 2011 год Ирина возглавляла группу по стратегическим коммуникациям и КСО в российском представительстве компании Pfizer, крупнейшем производителе фармацевтической продукции. В 2011 году Ирина возглавила отдел по связям с общественностью в российском подразделении одного из лидеров мировой отрасли здравоохранения - компании Abbott, где на протяжении более 5 лет отвечала за стратегические внешние и внутренние коммуникации и программы управления репутацией компании в России.

Ирина является дипломированным специалистом по связям с общественностью и имеет степень MBA университета Quadriga University of Applied Sciences (Берлин, Германия) по специальности «Communication and Leadership».