Крупнейший фестиваль рекламы "Серебряный Меркурий" снова в Петербурге

1 и 2 марта 2017 года в Санкт-Петербурге в третий раз состоится одно из ключевых событий рекламного рынка Северо-Запада - региональный этап крупнейшего фестиваля рекламы и маркетинга «Серебряный Меркурий». Программа события включает в себя конкурс лучших рекламных проектов, конференцию, круглые столы и семинары с ведущими экспертами отрасли. Серебряный Меркурий – это самые яркие рекламные кейсы, харизматичные спикеры, самая масштабная отраслевая конференция и бизнес-аудитория!

Впервые в фестивале «Серебряный Меркурий. Северо-Запад» вводится дополнительная номинация – разработка и реализация проектов в сфере Public Relations. В рамках блока введена специальная номинация, в которой участвуют программы социальной сферы, направленные на продвижение проектов благотворительных организаций. Впервые проекты, поданные в данной номинации, участвуют в конкурсе бесплатно! Полный список номинаций на официальном сайте конкурса.

На этот раз профессиональная конференция будет посвящена теме оценки эффективности проектов. Какие KPi существуют в каждой отрасли? Как посчитать результат своей работы для клиента? Существуют ли общепринятые международные нормы оценки эффективности? – все это и многое другое вы узнаете 2 марта.

Прошлый Серебряный Меркурий стал одним из самых значимых мероприятий Петербурга в рекламной отрасли: более 100 заявок в различных номинациях, более 50 заявок на участие в Молодом Меркурии, более 400 человек посетили нашу конференцию, на которой выступило 30 спикеров. В жюри фестиваля вошло 20 директоров по маркетингу крупных компаний. И сейчас мы планируем превзойти результаты и раскачать питерский рынок рекламы. Вы с нами?

Наша цель – организовать главное отраслевое событие на региональном рынке. В этом нас поддерживают: Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР), Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ), Сообщество Петербургских цифровых агентств (СПЕЦИА), Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга, медиа-ресурсы.

Программа «Серебряный Меркурий. Северо-Запад»:

1-2 марта 2017 в отеле “Введенский” вас ждут: публичные защиты лучших рекламных проектов Северо-Запада 2017, большая профессиональная конференция, круглые столы, конкурс «Молодой Меркурий» и торжественная церемония награждения победителей.

Участие в конкурсной программе регионального этапа фестиваля - это реальный шанс заявить о себе не только на региональном или федеральном, но и международном рынке. Победители конкурса попадут в лонг-лист федерального «Серебряного Меркурия» с последующей возможностью представить свои работы на международную премию The Globes Awards.

В жюри фестиваля войдут директора по маркетингу крупнейших компаний-клиентов Северо-Запада и Москвы.

Подача работ до 20 февраля 2017 по блокам: Event, Рromo, Digital, Media, Branding / Design, Public Relations, Creative, Рекламные кампании.