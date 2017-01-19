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Новогодний эфир НТВ в Одноклассниках посмотрели более 2 млн зрителей

Новогодний эфир НТВ в Одноклассниках посмотрели более 2 млн зрителей

Телеканал НТВ при поддержке социальной сети Одноклассники 31 декабря 2016 года транслировал «Живой Новый год» – первую в истории российского телевидения новогоднюю передачу в режиме онлайн.

В общей сложности прямой эфир длился 7,5 часов – посмотреть его могли пользователи от Дальнего Востока до Калининграда. В программе в режиме реального времени редакторы выбирали и выводили в телеэфир самые яркие пользовательские онлайн-видео о том, как идет подготовка к празднику по всей России. Любой пользователь Одноклассников мог принять участие в новогодней передаче, начав трансляцию с помощью приложения OK Live с хештегом #ЖивойНовыйГод.

Новогодний эфир НТВ только в Одноклассниках набрал более 2,3 млн просмотров. В ОК также был доступен онлайн-чат, в нём за время эфира пользователи оставили более 20 тыс. сообщений.

В эфире НТВ появились 18 трансляций, сделанных с помощью приложения OK Live: от предложения руки и сердца от жителя Кемерово, трогательных пожеланий молодой мамы из Иркутска, рецепта идеального Нового года из Балашихи до поздравлений девушки из Санкт-Петербурга в маске зайца и видеопослания москвича прямо из ванной. Все эфиры доступны по ссылке: https://ok.ru/oklive/topic/66481475447712. Всего 31 декабря пользователи ОК создали более 6 тыс. видеотрансляций с хештегом, их посмотрели более 2,7 млн человек на всех платформах ОК. Для сервиса OK Live, запущенного в июне 2016 года, это также стало рекордом как по количеству созданных трансляций, так и по количеству одновременных включений из разных точек России.

«Проект НТВ и ОК – один из первых в своем роде, важный именно тем, что задачи онлайн-продукта и задачи телеканала были хорошо согласованы. На НТВ получился новый, интересный, свежий формат привычного «новогоднего огонька», который мы постарались донести до аудитории удобным способом и добавить в телеформат элемент интерактива. Совершенно неважно, где аудитория смотрит эфир: по телевизору или в социальной сети. Важно, чтобы этот контент был интересен. Нам кажется, мы смогли добиться поставленных целей и создать качественный развлекательный формат, обратив внимание на приложение и его функции», – сказала Марина Краснова, руководитель сервиса «Видео» проекта «Одноклассники».

Вадим Такменев, заместитель генерального продюсера НТВ, ведущий проекта «Живой Новый год», отметил: «Создавая этот «Живой Новый год», мы хотели показать, что настоящее, живое общение гораздо ценнее и интереснее многих стереотипов, к которым мы привыкли. Мне кажется, мы нащупали «золотую жилу», потому что разные записные новогодние проекты, несмотря на то, что на них есть запрос большинства зрителей, рано или поздно все-таки уйдут в прошлое. Зрителям нужна жизнь. И мы хотим разговаривать с нашей аудиторией напрямую. Та реакция, которую мы почувствовали в эту новогоднюю ночь, общаясь в прямом эфире со зрителями, в том числе с помощью Одноклассников, потрясает. Это реально «голову сносящая» история.   Мы хотели дать зрителю что-то принципиально иное, чем то, что предлагают другие каналы. Жизнь вокруг нас меняется, и НТВ меняется вместе с ней, мы становимся более открытыми, современными и технологичными».

 

20.01.2017

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