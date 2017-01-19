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Мультсериал ESET получил "золото" в конкурсе диджитал-проектов

Мультсериал ESET получил &quot;золото&quot; в конкурсе диджитал-проектов

Проект ESET завоевал премию Тэглайн – высшую российскую награду за достижения в диджитал-сфере. Каждый год ей награждаются самые интересные и инновационные работы.

В 2016 году на рассмотрение жюри было представлено около 800 проектов. Из них 51 получил золотой статус, 92 «серебро» и 111 «бронзу». Эксперты уделяли особое внимание концепции работ, качеству исполнения и результативности.

От ESET в конкурсе участвовал проект в поддержку мобильного приложения для защиты детей ESET NOD32 Parental Control для Android, реализованный агентством RTA. Для знакомства аудитории с новым продуктом команда проекта разработала десять короткометражных роликов в стиле flat про лайфхаки современных родителей.

Проект получил «золото» в номинации «Лучшее social media телеком, ИТ или интернет-компании».

Приложение ESET NOD32 Parental Control для Android разработано для семей с детьми всех возрастов. Продукт тактично ограждает детей от нежелательного контента, помогает грамотно распределять время между учебой и развлечениями, а также позволяет родителям всегда знать, где находится ребенок.

20.01.2017

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