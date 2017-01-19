Реклама на транспорте увеличила количество гостей базы отдыха "Вохотка"

Целью размещения было увеличение клиентской базы и повышение осведомленности петербуржцев о новой базе отдыха.

«Транспорт является одним из эффективных рекламных инструментов, он отлично справляется с поставленной задачей! Маршруты автобусов с нашей рекламой проходили почти через весь город, тем самым охватывая большую часть населения – как пешеходов, так и водителей. Рекламной кампанией мы остались довольны, так как к нам приходили клиенты, заметившие задний борт с нашим рекламным модулем. Реклама на транспорте действительно работает!», – даёт свою оценку Вероника Кусяко, менеджер по PR и рекламе «Вохотка».

Проект был реализован оператором рекламы на транспорте TMG.