"Детский мир" передал 740 тыс. новогодних подарков детям с трудной судьбой

В магазинах сетей «Детский мир» и ELC завершился зимний этап благотворительной акции «Участвуйте!». С 15 ноября по 31 декабря 2016 года любой желающий мог принести подарки для детей с трудной судьбой и оставить их в манежах около касс.

В акции приняли участие порядка 700 тыс. человек в 160 городах страны. Всего было собрано около 740 тыс. подарков: новогодние игрушки, подарочные наборы с конфетами, конструкторы, пазлы, аксессуары для активного отдыха на улице и многое другое.

«По итогам благотворительной акции мы передали подарки свыше 200 тыс. сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья и ребятам из многодетных семей. Под опекой Компании находятся уже 500 социальных учреждений по всей стране, для наших благополучателей каждая акция – это существенная помощь. Мы выражаем благодарность всем нашим покупателям, поддержавшим добрую инициативу», - рассказала Надежда Киселева, начальник Управления по связям с общественностью ГК «Детский мир».

Помочь детям также можно, отправив денежное пожертвование посредством СМС на короткий номер 7715 с текстом «Участие» и указать сумму. Например, «Участие 100». Все собранные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями.

Информационными партнерами акции выступают журнал «Игры и игрушки», интернет-порталы «Семья» (7ya.ru), mama.ru, materinstvo.ru.

Подарки для детей с трудной судьбой также были переданы в рамках акции «Благотворительность вместо подарков». Сотрудники «Детского мира» в 2016 году решили отказаться от получения новогодних сувениров от своих партнеров, предложив им вместо этого поддержать программы Благотворительного фонда «Детский мир». На призыв Компании откликнулись 20 партнеров. В фонд были не только перечислены денежные средства, но и переданы игрушки, одежда, обувь, средства гигиены, наборы для творчества.

Группа компаний «Детский мир» выражает благодарность партнерам, принявшим участие в акции «Благотворительность вместо подарков»: ООО «Пец-Хаас», ООО «Детское время», компании Merlion, ООО «Феникс+», Irson Group, ООО «Тридевятое царство», ГК «Цифровой мир», Компания «Play Land Monopoly LTD», БИК СНГ, МТК «Алиса», ООО «Грош Торг», ГК «Оригами», ИГ «АСТ», ТД «Смоленский», ГК «Восход», ООО «Лидер Тим Ревизор», Трикотажная фабрика «Дима и Алиса», ТД «Арти», ЗАО «Фарм» (ТМ «Каляка-Маляка»), Феникс-Премьер, компании Grizzly.