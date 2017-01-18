Креатив

Самый искренний и романтичный кейс нового года от Raffaello и рекламного агентства OMI

Самый искренний и романтичный кейс нового года от Raffaello и рекламного агентства OMI

В канун 2017 года Raffaello и рекламное агентство OMI  реализовали один из самых нестандартных и романтичных проектов в российской наружной рекламе. Тысячи фотографий влюбленных пар со всей России появились в самом центре столицы в рамках масштабной трансляции "Поделись своим романтическим моментом".

В течение месяца участники конкурса на сайте www.raffaello.ru размещали фото со своими половинками и признавались им в любви. В интерактивном режиме все фотографии попадали в единую видео проекцию на фасаде дома №25 на Никитском бульваре  -  большие чувства достойны большого формата.

Дмитрий Лиманский, директор по работе с клиентами рекламного агентства OMI, признался, что проект стал реализацией его давней профессиональной мечты: "Я горд тем, как мы реализовали новогодний DOOH-проект для бренда Raffaello, объединив граффити  и прямую трансляцию фотографий влюбленных с сайта прямо на фасаде дома на Никитском бульваре. Кстати, дом находится напротив церкви, где венчался Пушкин (это я к тому, что место ооочень романтическое)".

Реализовать интерактивный проект даже там, где нет экрана, рекламному агентству OMI позволила тщательная подготовка. Технология проецирования изображения должна была отвечать требованиям надежности и высокого качества: были установлены 4 проектора, которые дублировали друг друга, и при этом создавали оптимально яркое изображение. Все оборудование было закуплено по специальному заказу в Германии.

Для того, чтобы реализовать этот проект в зимних условиях был построен специальный климатический бокс, в котором поддерживалась постоянная температура и влажность. Благодаря этому техника не дала ни одного сбоя даже в экстремальные новогодние морозы до -36 градусов, и трансляция велась беспрерывно.

В результате, на время проекта дом на Никитском бульваре стал эпицентром романтики, а сочетание нестандартного носителя, креативного оформления, цифровых технологий и положительных эмоций обеспечило очень высокий уровень вовлеченности целевой аудитории. В трансляции ротировались 3 865 фотографий  - а это 3 865 приятных сюрпризов и счастливых пар!

19.01.2017

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