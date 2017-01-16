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"Радио 101" – 25 лет

&quot;Радио 101&quot; – 25 лет

16 января исполнилось 25 лет со дня основания «Радио 101» – одной из первых коммерческих радиостанций в России, в свое время покорившей сердца миллионов слушателей, а в эпоху Интернета ставшей популярнейшим онлайн-радио страны.

Радиостанция «Радио 101» – пионер отечественного радиовещания, в 1992 году в числе первых освоившая FM-диапазон. У истоков создания «Радио 101» стояли Юрий Пронин, Сергей Зайцев и Юрий Костин (в настоящее время – президент крупнейшего российского радиохолдинга ГПМ Радио).   

«Радио 101» всегда отличали яркие личности ведущих, репертуар, представлявший все лучшее в мировой и отечественной рок-музыке. Здесь зажглось целое созвездие радиозвезд – Михаил Брагин (ведущий шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», участник трио «Мурзилки International»), Михаил Иконников (радио «Рокс», радио «Маяк»), Макс Любимов (один из популярных диджеев «Нашего радио»), Кирилл Кальян (ведущий радио «Комсомольская правда»), Екатерина Сундукова (продюсер «Нашего радио»).

На «Радио 101» начинали свою карьеру популярные телеведущие Андрей Норкин и Кирилл Клейменов (заместитель генерального директора, член Совета директоров Первого канала), шоумены Валдис Пельш, Алексей Кортнев и Дмитрий Широков, актер Валерий Марьянов, продюсер Руслан Николаев. С 1994 года по 2000 год под псевдонимом Ира Тверская на радиостанции работала русская певица, поэт и композитор Ирина Богушевская.

В FM-диапазоне «Радио 101» успешно существовало до мая 2000 года. За это время в студии радиостанции побывало множество музыкальных звезд, включая всемирно известных Scorpions. После прекращения эфирного вещания часть команды во главе с Юрием Костиным продолжила развитие «Радио 101» в Интернете. Сайт www.101.ru появился на свет еще в конце 1995 года и стал первой в истории Рунета online-версией эфирной радиостанции.

Весной 2007 года компания ГПМ Радио (в то время «Вещательная корпорация «Проф-Медиа»), оценив перспективы интернет-радио на примере иностранных коллег, запустила на базе 101.ru первое профессиональное Онлайн Радио 101.ru. С началом работы этого проекта в России открылась новая страница в истории радиовещания и new media, качественно новый сервис в Рунете, призванный удовлетворить растущие запросы самых взыскательных пользователей Сети.

Сегодня Онлайн Радио 101.ru – настоящий виртуальный радиогород, в котором любой может найти себе интернет-радиостанцию по вкусу. Каждая из станций – это собственный микромир, с постоянно обновляемым контентом, системой ротации, чартами и другим музыкальным и информационным наполнением. На 101.ru также представлены аудио- и видеоновинки отечественных и зарубежных звезд, самые свежие новости о знаменитостях, репортажи с концертов и фотографии музыкантов.

Онлайн Радио 101.ru – это почти две сотни интернет-радиостанций всех стилей и направлений, работающих 24 часа в сутки, а также более 10 тысяч персональных станций, которые создаются пользователями ресурса. Каждый месяц к проекту подключается около 3 миллионов человек.

17.01.2017

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