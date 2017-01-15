Новости компаний

К 100-летию физика-ядерщика Евгения Забабахина в почтовое обращение вышла марка

К 100-летию физика-ядерщика Евгения Забабахина в почтовое обращение вышла марка

Сегодня Почта России провела спецгашение марки, посвященной 100-летию со дня рождения советского физика-ядерщика – академика Евгения Забабахина.  В церемонии торжественного гашения почтовой марки на Моспочтамте приняли участие сын знаменитого ученого, продолживший династию физик Игорь Забабахин и заместитель директора РФЯЦ-ВНИИТФ Борис Водолага.

На почтовой марке изображен портрет Е.И. Забабахина на фоне графика из его книги «Некоторые вопросы газодинамики взрыва». Марка размером 42х30 мм, номиналом 19 рублей, изданная тиражом 330 тыс. экземпляров поступит в продажу в отделения Почты России по всей стране.

Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров. Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве, а также в почтовом отделении 456770 на улице Свердлова, 11 в городе Снежинске Челябинской области, где расположен названный его именем Российский федеральный ядерный центр.

Евгений Иванович Забабахин (1917–1984) — учёный физик-ядерщик, академик АН СССР, генерал-лейтенант ВВС СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий. 

Родился в Москве. В 1938 году поступил на физический факультет МГУ, в период Великой Отечественной войны был призван в Красную армию и направлен в Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского. После войны продолжил учёбу в адъюнктуре, где защитил диссертацию на тему исследования процессов в сходящейся детонационной волне. Поскольку в это время проводились работы по созданию в СССР атомной бомбы, Е.И. Забабахин был направлен в Институт химической физики, а с весны 1948 года — в КБ-11 (ныне ВНИИЭФ в Сарове). 

В 1949 году за участие в разработке первой советской атомной бомбы и успешное испытание Е.И. Забабахин был удостоен звания лауреата Сталинской премии II степени и ордена Ленина. В 1951 году за разработку и испытание бомбы улучшенной конструкции ему было присуждено звание лауреата Сталинской премии I степени и ордена Трудового Красного Знамени. В 1953 году за совершенствование физической схемы ядерных зарядов Евгений Иванович получил звание Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской премии I степени, в 1958 году — звание лауреата Ленинской премии. В 1968 году его избирают действительным членом АН СССР.

16.01.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

16.01.2017 - 15:26
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация