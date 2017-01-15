Новый дизайн упаковки для рассыпчатых бульонов Gallina Blanca

В новом дизайне сделан больший акцент информативности, выделены преимущества продукта - в бульонах Gallina Blanca теперь много специально подобранных овощей и трав. Вкус готового блюда не только становится более насыщенным и сбалансированным, но одновременно более полезным за счёт использования натуральных ингредиентов и добавления оливкового масла.

Особое внимание было уделено визуализации коммуникации об удобстве хранения нового продукта благодаря zip-застежке.

При создании дизайна важно было подчеркнуть все преимущества нового продукта, сделать упаковку яркой, выделяющейся на полке, одновременно сохранив общую стилистику продуктов в портфеле Gallina Blanca.

В ходе работ была разработана дизайн-концепция упаковки и сделана адаптация для трёх вкусов. Важным моментом было проведение фотосессии продуктовых групп для всей линейки бульонов.