Татьяна Рукавишникова возглавила агентство MullenLowe Moscow
11.01.2017
Еще статьи по теме
- Невесты и бородачи: есть вещи, которые одинаково идут всем (2) - 04.10.2016
11.01.2017
|Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
|Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
|Тренды клиентского SEO на 2017 год
|Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.
|9 трендов в интернет-рекламе на 2017 год (2)
|Асаф Грейнер, основатель и гендиректор Protected Media - компании, специализирующейся на создании инструментов для борьбы с мошенничеством в digital-индустрии, рассказал о 9 основных трендах, которые будут определять отрасль digital-рекламы в 2017 году.
|6 главных трендов транзитной рекламы 2016 года
|Федеральный оператор транзитной рекламы TMG выделил основные тренды рекламы на транспорте, которые наметились в 2016 году и будут укрепляться в новом 2017.
|7 трендов в веб-дизайне, которые задавали тон в 2016 году (1)
|И получат развитие в 2017-м.
|Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
|В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
|ДИЗАЙН и РЕКЛАМА
|Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу.
|Художник-археолог
|ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер.
|Московское метро - Подземный Памятник архитектуры
|Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
|Художественные сокровища России (1)
|Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
на правах рекламы
Комментарии
Написать комментарий