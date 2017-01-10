Татьяна Рукавишникова возглавила агентство MullenLowe Moscow

У Татьяны за плечами более чем 20 летний стаж работы в рекламе и коммуникациях. Основным местом работы Татьяны была группа Omnicom, где она работала генеральным директором агентства М2М перед тем, как присоединиться к команде MullenLowe Moscow.

Алла Руднева, бывший генеральный директор MullenLowe Moscow, приняла решение продолжить карьеру за пределами IPG.

«Я уверена, что богатый профессиональный опыт Татьяны в реализации интегрированных кампаний, построении команд и создании успешных бизнес проектов, ее талант эффективного менеджера и стратегического лидера будет вдохновлять команду на постоянное улучшение качества клиентского сервиса и позволят агентству MullenLowe Moscow успешно двигаться вперед», - говорит Елена Модина, главный исполнительный директор (CEO) IPG Russia.