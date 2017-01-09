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ТНТ и "ВКонтакте" разрешат зрителям вступать в гражданский брак

ТНТ и &quot;ВКонтакте&quot; разрешат зрителям вступать в гражданский брак

В преддверии старта нового комедийного сериала «Гражданский брак» телеканал ТНТ и ВКонтакте создали новую уникальную механику внутри социальной сети.

С 9 января, дня премьеры сериала, пользователи смогут указывать новый статус в поле «семейное положение» — «в гражданском браке». Такой вид отношений, когда два человека живут вместе без штампа в паспорте, очень распространен в нашей стране. Герои сериала, Тема и Ника, как раз оказываются в таком положении: они давно встречаются, но не хотят жениться — и съезжаются, чтобы жить в квартире, оставшейся от бабушки.

Семейное положение «в гражданском браке» уже можно установить в десктопной и мобильной версии сайта ВКонтакте. В мобильных приложениях-клиентах такая возможность появится вместе с ближайшим обновлением.

«По нашим наблюдениям, миллионы пользователей ВКонтакте состоят в гражданском браке, — говорит Евгений Красников, пресс-секретарь ВКонтакте. — Нам кажется правильным и своевременным добавить новую категорию семейного положения, которую можно указать на личной странице. Уверены, что привлечь внимание к этому событию лучше всего получится в коллаборации с новым проектом телеканала ТНТ».

"У проектов ТНТ более 17 млн подписчиков ВКонтакте . Многие из них, да и в целом очень многие жители  соцсети, состоят как раз в таких отношениях , когда штампа в паспорте нет, а любовь , а часто даже и семья, есть. Теперь у таких людей появился свой статус ВКонтакте - "в гражданском браке". Это когда писать "свободен" уже поздно, а  "в браке" - немного рано. Это сам по себе абсолютно новый маркетинговый инструмент , тем он нам и интересен. Это неожиданно, прикольно и абсолютно в духе молодой аудитории, в которой и ТНТ и ВКонтакте являются лидерами. Уверен, все подписчики ВКонтакте с удовольствием воспользуются этим статусом , а заодно и посмотрят наш новый сериал, в котором очень много узнаваемого и веселого" , — рассказал заместитель генерального директора ТНТ по стратегическому маркетингу Рубен Оганесян. 

Новый комедийный сериал ТНТ «Гражданский брак» — это история про молодую пару, Тему и Нику, которые довольны своими отношениями и не спешат взрослеть. Тема и Ника переезжают в бабушкину квартиру и начинают жить вместе. Теперь их ждут все прелести взрослой жизни: поиски работы и еды, ссоры из-за глупостей, родители, которые не перестают заботиться, и даже богатые друзья-соседи, которые любят показывать, насколько они во всем успешнее. Это сериал про классических представителей поколения Y: они не хотят взрослеть, немного наивны и не готовы умирать ради денег и материальных ценностей.

10.01.2017

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Комментарии

петя
сегодня в 15:24 | сообщение #1
 

здорова падльюка я тебя похоронью

Гость
сегодня в 16:38 | сообщение #2
 

петя , двоеШник, каникулы закончились Подмигивать

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