Dog Chow представил самое активное поздравление с Новым Годом

В преддверии Нового Года бренд кормов для собак Purina Dog Chow совместно с Isobar Moscow подготовили особенное праздничное видеопоздравление для всех любителей домашних животных.

В ролике снялась веселая орава щенков, которые в своей игривой и задорной манере помогают Деду Морозу поздравить всех с Новым Годом.

Филипп Горбунов, руководитель направления по развитию продаж в специализированном канале «Нестле Пурина ПетКер»: «В последнее время тема домашних питомцев является одной из наиболее популярных. Это касается как обсуждений социального характера, так и развлекательного контента. Наш бренд Purina Dog Chow не остался в стороне и в самых разгар предновогодней суеты решил напомнить владельцам собак, что их ждёт во время зимних праздников. Видеоролик получился динамичным, что полностью отражает позиционирование бренда на рынке. Надеемся, что после просмотра видео новогоднее настроение поднимется как минимум вдвое».

Состав творческой группы:

Nestle (клиент):

Величко Кристина

Isobar Moscow (креатив):

Симонов Константин

Маколдин Максим

Гридасов Олег

Park Production (продакшн):

Вячеслав Падалка

Якушина Мария

Мусин Евгений