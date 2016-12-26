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Nickelodeon Viacom Consumer Products и "Детский мир" запускают новогоднюю промо-кампанию при поддержке Mattel

Nickelodeon Viacom Consumer Products и &quot;Детский мир&quot; запускают новогоднюю промо-кампанию при поддержке Mattel

Лицензионное подразделение международного холдинга VIMN в России и розничная сеть магазинов детских товаров «Детский мир» объявили о начале совместной новогодней промо-кампании. Акция пройдет при поддержке ключевого лицензиата Nickelodeon Viacom Consumer Products (NVCP) и мирового производителя игрушек – компании Mattel.

Приуроченная к предновогоднему сезону совместная промо-кампания в ритейле с привлечением крупнейшего лицензиата – Mattel – будет направлена на увеличение узнаваемости собственного бренда NVCP и стимулирование продаж лицензионной продукции. Партнерская промо-акция продлится весь новогодний период.

В промо-кампании будет представлен популярный бренд телеканала Nickelodeon«Черепашки-ниндзя». Кроме того, впервые в промо-акции в сети магазинов «Детский мир» примет участие молодой, но успешный лицензионный бренд «Вспыш и чудо-машинки».

Новогодняя кампания будет включать стимулирующую скидку в размере 20% на лицензионную продукцию NVCP, представленную в категории «Игрушки» глобальным партнером по производству лицензионной продукции NVCP – компанией Mattel. Специальное предложение будет также распространяться на новую эксклюзивную коллекцию игрушек «Вспыш и чудо-машинки», выпущенную в сентябре 2016 года под брендом Fisher Price.

Для масштабной поддержки промо-кампании в 197 розничных магазинах сети «Детский мир» будет использовано брендированное POS-оформление – специальная промо-паллета с лицензионным товаром NVCP, участвующим в акции.

Дополнительный охват аудитории планируется обеспечить за счет активной PR-поддержки. Большое внимание также уделяется онлайн-инструментам: для продвижения новогодней акции будут задействованы direct-mail рассылка, анонсы наdigital-платформах Nickelodeon и медиа-баннеры на сайте сети магазинов «Детский мир».

Nickelodeon Viacom Consumer Products и «Детский мир» запускают новогоднюю промо-кампанию при поддержке Mattel.

Петя Тончева, директор по лицензированию VIMN в России, странах СНГ и Балтии, так прокомментировала запуск новогодней промо-кампании: «Сотрудничество с компанией Mattel и сетью магазинов «Детский мир» - нашими долгосрочными и надежными партнерами – действительно масштабный и впечатляющий проект. Как правообладатель, мы уделяем большое внимание совместному и регулярному продвижению наших лицензионных брендов в розничной торговли – уже сейчас нами запланирован ряд ключевых маркетинговых активностей на 2017 год. Уверена, что наш глобальный опыт по продвижению лицензионного товара, широкая география работы сети «Детский мир», а также лояльность покупателей к торговой марке «Mattel» cтанут залогом успешной работы лицензионной бизнес-модели NVCP».

Маргарита Лапидус, директор по маркетингу компании Mattel, также отметила: «Лицензионная продукция NVCP пользуется огромной популярностью во всем мире, в том числе в России. Яркие незабываемые образы героев мультфильмов «Черепашки-ниндзя» и «Вспыш и чудо-машинки» не только дарят радость детям, но и учат их добру, взаимопомощи и дружбе. Благодаря высочайшему качеству игрушек Mattel, известные персонажи Nickelodeon оживают в новых игровых сюжетах и развивают фантазию ребенка – именно поэтому мы так ценим наше сотрудничество с NVCP».

27.12.2016

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