Томатный соус «Краснодарский» пополнил линейку зонтичного бренда «Миладора».

Соус «Миладора Краснодарский» от «НЭФИС-БИОПРОДУКТ» расфасован в инновационную ПЭТ-упаковку, которая удобна в использовании, экологична, экономична, эстетична, а также обеспечивает длительный срок хранения, при этом сохраняя вкус продукта. Материал, используемый в производстве ПЭТ-упаковки, объединяет в себе преимущества традиционных форматов. Например, прозрачная упаковка позволяет также, как и стекло, видеть содержимое продукта. Кроме того, она легкая и небьющаяся, так что соус легко дозировать.

На полках магазинов новый соус занимает среднюю ценовую нишу. Он производится из высококачественной чилийской томатной пасты. Рецепт новинки специалисты лаборатории предприятия разрабатывали, стараясь воплотить оригинальный вкус одного из самых предпочитаемых потребителями соусов.

«В отличие от рынка майонеза и кетчупа, средняя динамика роста которых составляет всего 2,6% и 2,2% соответственно, рынок инновационных соусов представляет высокий потенциал для развития, - комментирует Регина Шугаюпова, заместитель директора по маркетингу АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ». - Среднегодовая динамика составляет 5,3%, поэтому мы предлагаем продукцию с совершенно разными вкусами, учитывая рост культуры потребления инновационных соусов в России».