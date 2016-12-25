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Почта России расширила функционал сервиса для интернет-магазинов

Почта России расширила функционал сервиса для интернет-магазинов

Онлайн-сервис «Отправка посылок» otpravka.pochta.ru автоматизирует подготовку документов для отправки посылок Почтой России и ускоряет процесс сдачи посылок в почтовое отделение. Теперь к сервису добавлен программный интерфейс (API).

C помощью API клиенты теперь смогут не только работать в текущем интерфейсе otpravka.pochta.ru, но и встроить сервисы Почты России на свой сайт, приложение, систему учета или документооборота. Интерфейс позволяет интернет-магазину на своем сайте показывать покупателю актуальный тариф пересылки Почтой России, исключить ошибки при заполнении адресных данных, сразу после покупки передать клиенту почтовый трек-номер, а также гибко адаптировать возможности сервиса к любым бизнес-процессам при подготовке отправлений на складе. Пользователю остается только наклеить бланки на посылки и сдать отправления в точку приема.

Воспользоваться сервисом могут корпоративные клиенты с действующим договором на отправку посылок. Для того, чтобы получить доступ к сервису, достаточно зарегистрироваться на портале otpravka.pochta.ru и подать заявку на подключение. После проверки функционал будет активирован.

«Специально для российских интернет-магазинов и производителей Почта России запустила ряд продуктов – «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн» – предполагающие отправку посылок по фиксированным тарифам в гарантированные сроки в крупные города России. Для того, чтобы отправка интернет-заказов стала еще быстрее и удобнее, мы расширяем функционал сайта otpravka.pochta.ru дополнительными опциями», — отметил заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу Сергей Малышев.

«Благодаря переводу сервисов в онлайн-формат мы стараемся сделать взаимодействие с Почтой более удобным, сложные проекты доступными «в один клик». Онлайн-сервис otpravka.pochta.ru – этап создания полноценной интернет-платформы, которая ляжет в основу принципиально нового подхода к взаимодействию Почты России с интернет-ритейлерами», — рассказал заместитель генерального директора по развитию государственных услуг и новых продуктов Родион Шишков.

Напомним, что сервис otpravka.pochta.ru был запущен в июне 2016 года и является частью инфраструктуры обновленного портала pochta.ru. Сервис позволяет удобно и быстро подготавливать к отправке партии посылок. В частности, на сайте можно в автоматическом режиме проводить проверку правильности заполнения адресов, ФИО и телефонов, подбирать почтовый индекс, рассчитывать стоимость пересылки, присваивать трек-номер, который позволяет отслеживать доставку посылки в режиме реального времени с мобильного приложения или на сайте Почты России.

26.12.2016

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