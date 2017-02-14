О. Ангеловская, И. А. Удилова, О. В. Ефимов, А. Верещагин
Женский ежедневник. Как сделать, чтобы тебя полюбили. Жизнь с чистого листа (Комплект из 3 книг)
Издательство: ИГ "Весь", 2017 г.
978-5-9573-2961-9, 978-5-9573-2670-0, 978-5-9573-3157-5
Книгопечатная продукция
Объем: 784 стр.
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
"Женский ежедневник. Программа заботы о себе. Осознанное Творение Жизни"
"Как сделать так, чтобы тебя полюбили. 14-дневная программа внутреннего преображения"
"Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости"