Книги по рекламе, маркетингу, PR и дизайну


Александр Верещагин, Александр Стародубцев

Старт бизнеса! Легкий способ создать прибыльный бизнес с нуля (комплект из 2 одинаковых книг)

Издательство: ИГ "Весь", 2017 г.
978-5-9573-3168-1
Книгопечатная продукция
Объем: 608 стр.

Открыть собственное дело с нуля не сложно. Главное - преодолеть страхи и поверить в свои силы. Многие бизнесмены начинали свою деятельность, не имея практически ничего, и сумели добиться больших успехов. 
Как начать свое дело с нуля без опыта - рассказывают эксперты в построении бизнеса и предприниматели Александр Верещагин и Александр Стародубцев. Они описывают пошаговую технологию открытия бизнеса, приводят примеры из собственной бизнес-практики, а также рассказывают истории успеха известных корпораций. Вы узнаете, как и где искать правильных людей, как заставить работать даже самого ленивого сотрудника, как повысить продажи до максимума и как продвигать свой товар в социальных сетях. 
Не важно - начинающий вы руководитель или занимаете эту должность давно - эта книга будет вам незаменимым помощником в любом случае. И особенно она будет полезна людям, которые только хотят основать свой бизнес и стремятся стать профессионалами своего дела. В ней раскрыты все секреты, которые помогут добиться небывалых высот. 

О чем книга
Первая глава "Старт бизнеса!" построена по принципу тренинга и предназначена для людей, которые только хотят открыть свой бизнес, но не знают, как это делается. 
Вторая глава "Как и где искать правильных людей" помогает определить, какие люди вам нужны и где их найти. 
В третьей главе "Как заставить работать на 100% того, кто ничего в этом не понимает" авторы раскрывают секреты, как увеличить свою личную эффективность и эффективность своих сотрудников. 
В четвертой главе "Корпоративное обучение персонала" вы прочитаете о тренинговом бизнесе с той стороны, о которой предпочитают молчать, а также узнаете, как стать лучшим бизнес-тренером. 
После того, как бизнес будет построен (или хотя бы будет намечен путь), люди найдены и обучены, вы перейдете к секретам маркетинга и продаж - о них вы узнаете в пятой главе "Продавай и продвигай!". 
Шестая глава "Продвижение бизнеса "Вконтакте" за 10 шагов" была добавлена авторами по просьбе их клиентов и дает четкий алгоритм развития бизнеса в социальных сетях. 
А в конце книги вас ждет VIP-блок с упражнениями и уникальные советы от лучших бизнес-экспертов, которые поделились своими знаниями специально для этой книги. 

Почему книгу стоит прочитать
Благодаря этой книге вы поймете, как создать эффективный бизнес, и научитесь увеличивать продажи. Вы овладеете техниками лучших бизнес-консультантов и узнаете, как строились известные корпорации. Вы убедитесь, что открыть свой бизнес гораздо легче, чем кажется; главное - изначально выбрать правильную стратегию и не отступать от нее. 

Для кого эта книга
Книга отлично подойдет не только собственникам бизнеса, руководителям компаний, но и бизнес-консультантам, которые хотят повысить свое мастерство. А также она будет полезна тем, кто хочет: 
- получить рабочие инструменты для увеличения продаж; 
- повысить эффективность своего бизнеса и вывести его на новый уровень; 
- зарабатывать в роли бизнес-консультанта, тренера, коуча; 
- с нуля стать номером один в своей сфере за максимально короткий срок. 

Почему решили издать
Александр Верещагин и Александр Стародубцев за несколько лет из обычных молодых людей превратились в опытных и успешных бизнесменов и бизнес-тренеров. Пройдя свой путь проб и ошибок и изучив опыт "мэтров" в сфере бизнеса, они вывели алгоритм действий, при котором вы гарантированно добьетесь успеха в открытии своего дела. Сегодня они настоящие гуру бизнеса и к ним за консультациями обращаются руководители крупных компаний, политики и звезды шоу-бизнеса. 

Информация об авторах 
Александр Верещагин - эксперт в области повышения личной продуктивности, действительный член ассоциации практических психологов ГИПНАРТ, автор множества статей и книг по саморазвитию. 
Среди его книг: "Как все успевать? 4 навыка эффективного управления временем", "Сила привычки: как стать по-настоящему успешным", "Настольная книга высокоэффективных людей", "Жизнь с чистого листа" и др. Среди его клиентов - руководители компаний, политики, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. 
Свое кредо он формулирует так: "Моя миссия - помогать людям в решении их проблем, самому гармонично развиваться во всех сферах жизни и этому обучать. А также увеличивать личную эффективность людей в плане "как успевать все".
Александр Стародубцев - интернет-предприниматель, эксперт в разработке продающих лендингов, помогает бизнесменам увеличивать продажи, обучает клиентов маркетингу и дизайну. За 8 лет активной деятельности им было разработано более 200 проектов, проведено множество тренингов и мастер-классов по управлению бизнесом, построению отделов продаж, оптимизации и автоматизации бизнеса, увеличению продаж в сферах B2B и B2C. 
На данный момент он консультирует крупные торговые компании в России и за рубежом, а также занимается продвижением своего интернет-агентства "Electus" и интернет-магазина "Elita-Time".

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