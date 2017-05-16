Александр Верещагин, Татьяна Нижникова, Александр Стародубцев
Жизнь с листа. Как все успевать. Настольная книга. Сила привычек. Старт бизнеса (комплект из 5 книг)
Издательство: ИГ "Весь", 2017 г.
978-5-9573-3157-5, 978-5-9573-3105-6, 978-5-9573-3132-2, 978-5-9573-3121-6, 978-5-9573-3168-1
Книгопечатная продукция
Объем: 1168 стр.
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
"Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости"
"Как все успевать? 4 навыка эффективного управления временем"
"Настольная книга высокоэффективных людей"
"Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным"
"Старт бизнеса! Легкий способ создать прибыльный бизнес с нуля"
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