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Александр Верещагин, Татьяна Нижникова, Александр Стародубцев

Жизнь с листа. Как все успевать. Настольная книга. Сила привычек. Старт бизнеса (комплект из 5 книг)

Издательство: ИГ "Весь", 2017 г.
978-5-9573-3157-5, 978-5-9573-3105-6, 978-5-9573-3132-2, 978-5-9573-3121-6, 978-5-9573-3168-1
Книгопечатная продукция
Объем: 1168 стр.

Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
"Жизнь с чистого листа. Двухнедельная программа по изменению себя до неузнаваемости"
"Как все успевать? 4 навыка эффективного управления временем"
"Настольная книга высокоэффективных людей"
"Сила привычек. Как стать по-настоящему успешным"
"Старт бизнеса! Легкий способ создать прибыльный бизнес с нуля"

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