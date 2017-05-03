Александр Верещагин, Александр Стародубцев, Джон. Ф. Демартини
Старт бизнеса! Как получить огромную прибыль и при этом попасть в рай (комплект из 2 книг)
Издательство: ИГ "Весь", 2017 г.
978-5-9573-3168-1, 978-5-9573-1670-1, 978-1401901981
Книгопечатная продукция
Объем: 560 стр.
Более подробную информацию о книгах, вошедших в комплект, вы сможете узнать, пройдя по ссылкам:
"Старт бизнеса! Легкий способ создать прибыльный бизнес с нуля".
"Как получить огромную прибыль и при этом попасть в рай".
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