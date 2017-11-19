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Топ-10 развлекательных Telegram-каналов за октябрь 2017 года

Топ-10 развлекательных Telegram-каналов за октябрь 2017 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг развлекательных Telegram-каналов по среднему количеству просмотров постов. Период исследования: 1 – 31 октября 2017 года.

Топ-10 развлекательных Telegram-каналов по среднему количеству просмотров одного поста за месяц:

Место в   рейтинге

Канал

    Название

Аудитория   каналов, тыс.

Среднее   кол-во просмотров, тыс.

1

@yourexgirlfriend

  Бывшая

78,5

216,6

2

@hardchannel

  Хардкор

77,8

78,5

3

@muzik

  Музыка | Music 2017

147,6

59,7

4

@mudak

  MDK

142,4

50,8

5

@anekdot18

  Анекдоты

107,7

50,6

6

@dvachannel

  2ch/Двач

117,7

47,7

7

@facts

  Ты не поверишь!

86,2

44,3

8

@funxd

  Улетные приколы

74,0

39,9

9

@e**nistika

  Е**нистика всякая

28,8

38,3

10

@ru4chan

4chan

71,5

28,4

Методика:

  1. Рейтинг построен по среднему количеству просмотров постов.
  2. Анализировались русскоязычные развлекательные каналы.
  3. Анализировались посты, содержащие текстовый контент.
  4. При расчете исключались посты, содержащие репосты сообщений из других каналов.
  5. Период исследования: 1 – 31 октября 2017 года.
  6. Данные для рейтинга рассчитаны 07.11.2017.
  7. Данные по аудитории каналов и количеству просмотров актуальны на момент подготовки рейтинга.

20.11.2017

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