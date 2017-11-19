Сериал "Малышарики" отмечает второй день рождения миллиардом просмотров

20 ноября 2017 года музыкальный образовательно-развлекательный анимационный проект для малышей до 3 лет «Малышарики» от Группы Компаний «Рики» и Студии Компьютерной Анимации «Петербург» отпразднует второй день рождения.

Меньше чем за год с момента создания проект стал одним из самых успешных анимационных сериалов в Рунете. К своему двухлетию «Малышарики» подошли в статусе лидера среди российских анимационных сериалов для малышей по числу и времени просмотра. На сегодняшний день общее количество просмотров сериала в сети приблизилось к одному миллиарду, суммарное время просмотра достигло отметки в 7 миллиардов минут.

В социальных сетях за «Малышариками» следит 600 тысяч человек, 80% из которых самым активным образом участвуют в конкурсах и интерактивных акциях.

За прошедший год к числу персонажей сериала добавился Папа-рассказчик, блестяще озвученный народным артистом России Константином Хабенским.

Постоянными композиторами «Малышариков» - Мариной Ланда и Сергеем Васильевым - за два года написано рекордное количество музыкального материала – 104 песни, помогающие малышам в знакомстве с окружающим миром. 17 ноября на всех цифровых площадках состоялся релиз первого сборника «Умных песенок», ставших неотъемлемой частью проекта.

В честь второго дня рождения «Малышариков» в социальных сетях проекта с 20 по 27 ноября пройдёт грандиозный марафон подарков. На протяжении недели поклонники сериала смогут принять участие в розыгрышах призов от партнёров бренда, среди которых – игрушки, бизиборды, книги, билеты на детские программы, одежда, аксессуары и многое другое. В течение праздничной недели на страницах проекта появятся и многочисленные видеопоздравления от создателей, друзей, партнеров и «звёздных» поклонников «Малышариков».

23 ноября на страницах «Малышариков» в социальных сетях состоится прямая трансляция встречи с креативным редактором проекта Марией Большаковой, в ходе которой можно будет в режиме онлайн задать вопросы обо всех секретах создания любимого сериала миллионов малышей и взрослых.