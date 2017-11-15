Анализ рынков

"Кофе с собой" - выбор нашего времени

&quot;Кофе с собой&quot; - выбор нашего времени

Независимое исследовательское агентство MAGRAM Market Research узнало кто, где и почему в России покупает кофе с собой.

Сегодня кофе — один из популярных напитков среди россиян. Согласно опросу, проведенному независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research, 57% россиян периодически покупают «кофе с собой» по дороге на работу или учебу. Наибольшая популярность «кофе с собой» отмечена у активной части населения в возрасте 25-44 лет – их доля среди всех покупателей составляет 49%.

Надо отметить, что 22% опрошенных покупают бодрящий напиток ежедневно, а 48% — не реже одного-двух раз в неделю.

Подавляющее большинство любителей «кофе с собой» покупает его в сетевых заведениях — 60% респондентов. Пятерка наиболее популярных заведений выглядит следующим образом:

  • Макдональдс/ МакКафе - 35%
  • Шоколадница - 18%
  • Starbucks - 12%
  • Coffeshop - 8%
  • Кофе Хауз - 8%

Еще 22% покупает кофе в безымянных «окошках» и киосках, 9% — в несетевых кафе и кофейнях, 6% — в магазинах и супермаркетах.

Остальные любители кофе с собой (4%) берут его на автозаправках, в кофейных автоматах, в столовых и буфетах на работе или учебе.

Выбирая, где купить кофе, россияне в первую очередь ориентируются на вкус кофе (47%), во вторую - на место расположения кофе-точки (27%), а уже только после этого на цену (15%). Это не удивительно, ведь стакан кофе с собой — покупка скорее спонтанная, чем запланированная.

Широта ассортимента и рекомендации друзей и знакомых, практически не сказываются на выборе места покупки — эти критерии отметили 6% и 2% соответственно.

Что касается вкусовых предпочтений, то больше всего россияне любят капучино – его выбирает почти половина респондентов (49%). За ним с большим отрывом идут латте (26%), американо (13%) и раф (4%). Остальные 9% выбирают другие виды кофейного напитка, в том числе растворимый кофе «3 в 1».

Исследование проводилось в октябре 2017 г. по всей России. В опросе приняли участие 6434 респондента старше 18 лет.

16.11.2017

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