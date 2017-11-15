Свет мой, зеркальце, скажи – кто на рынке эффективней...
Стоимость одного рекламного показа у звезды YouTube на 76,5% ниже, чем на популярных женских порталах, при этом аудиторию блогов можно считать более целевой и более вовлеченной.
Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications проанализировало стоимость рекламы в видеороликах российских бьюти-блогеров по сравнению с ведущими женскими площадками. В ходе исследования эксперты Pro-Vision определили ТОП-10 наиболее охватных видеоблогеров в бьюти-сегменте, изучили стоимость размещения рекламного ролика на их канале, а затем сравнили стоимость одного контакта (CPV) у видеоблогера с аналогичным рекламным форматом в lifestyle СМИ. Также были изучены дополнительные способы монетизации блогеров.
В число наиболее востребованных и успешных бьюти-блогеров уже не первый год входят Катя Клэп (Kate Clapp), Мария Вэй (Maria Way), Соня Есьман, Елена Крыгина и Анна Овсянкина (Estonianna). При этом количество подписчиков первой тройки на октябрь 2017 года уже намного превышает миллион, а остальные продолжают постепенно увеличивать свою аудиторию.
|
№
|
Блогер
|
Подписчики
|
Стоимость сотрудничества
|
1
|
Kate Clapp
|
5 814 595
|
700 000,00 ₽
|
2
|
Мария Вэй
|
3 918 541
|
660 000,00 ₽
|
3
|
Соня Есьман
|
1 812 534
|
350 000,00 ₽
|
4
|
Елена Крыгина
|
770 620
|
Не занимается рекламой
|
5
|
Анна Овсянкина (Estonianna)
|
722 507
|
250 000,00 ₽
|
6
|
Мария Новосад
|
519 553
|
150 000,00 ₽
|
7
|
Виктория Моисеева (KoffkaTheCat)
|
479 233
|
80 000,00 ₽
|
8
|
Виктория Нейфельд
|
391 037
|
80 000,00 ₽
|
9
|
Валерия Долгова
|
307 958
|
100 000,00 ₽
|
10
|
Полина Репик
|
273 229
|
50 000,00 ₽
Единичное упоминание бренда в видеоролике Кати Клэп, самой популярной представительницы бьюти-сегмента YouTube в России, обойдется рекламодателю в 700 тыс. рублей за аудиторию, превышающую 5 млн. человек. Немногим дешевле выйдет сотрудничество с Марией Вэй – 660 тыс. рублей. Реклама на каналах, количество подписчиков которых не превышает 500 тыс., стоит менее 250 тыс. рублей.
Для сравнения эксперты Pro-Vision оценили затраты на видеорекламу на популярных женских площадках, которые традиционно выступают основой продвижения косметических товаров в сети: Woman.ru, Cosmo.ru, Wday.ru, Elle.ru, Wmj.ru. Самыми дорогими среди них оказались онлайн-версии глянцевых журналов Cosmo и Elle. Так как порталы рассчитывают стоимость размещения по количеству показов, соответствующий пересчет был сделан и для бьюти-блогов.
|
Сайты
|
Стоимость за 1 показ
|
Блогеры
|
Стоимость за 1 показ
|
Woman.ru
|
1,05 ₽
|
Катя Клэп
|
0,25 ₽
|
Cosmo.ru
|
1,40 ₽
|
Мария Вэй
|
0,30 ₽
|
Wday.ru
|
1,20 ₽
|
Соня Есьман
|
0,63 ₽
|
Elle.ru
|
2,20 ₽
|
Анна Овсянкина
|
0,41 ₽
|
Wmj.ru
|
0,75 ₽
|
Мария Новосад
|
0,15 ₽
Результаты исследования наглядно продемонстрировали, что цены рекламного показа у блогеров выгодно отличаются от подобного размещения в СМИ. Так, стоимость одного показа на портале Woman.ru в четыре раза превышает расценки Кати Клэп на упоминание бренда в видеоролике, а на Elle.ru – в 8 раз при меньшей аудитории. Кроме того, самая недорогая реклама в ТОП-5 женских сайтов обойдется рекламодателю в 0,75 руб. за один показ, а в пятерке самых популярных блогов – в 0,15, что также в несколько раз дешевле.
К тому же, следует учесть то, что не все онлайн-порталы занимаются созданием видеороликов. Именно поэтому рекламодателям потребуется заложить еще около 200 тыс. рублей на производство ролика, в то время как для блогеров создание подобного контента не является затратным – некоторые снимают прямо на мобильный телефон. Однако женские сайты могут позволить себе размещать гораздо больше рекламных роликов, чем владельцы популярных каналов, которые создают лишь от одного до трех видеороликов в месяц.
«Сегодня реклама в блогах не просто стоит дешевле, она эффективнее еще и потому, что более точно попадает в свою целевую аудиторию. На каналы блогеров в YouTube подписываются только те, кто заинтересован в получении их авторского контента, тогда как про электронные СМИ такого сказать нельзя. На бьюти-порталах очень разноплановый контент, каждую рубрику читает только часть общей аудитории, поэтому реальные показатели охвата отличаются от ожидаемых», - комментирует Владимир Виноградов, президент группы компаний Pro-Vision.
Кроме того, наличие лояльной базы подписчиков позволяет блогерам создавать авторские оффлайн-проекты, которые становятся еще одним источником заработка. Они выступают в качестве моделей, писателей, экспертов, открывают салоны красоты и магазины. Например, Катя Клэп успешно выпускает собственные косметички в коллаборации с известными брендами, а также является амбассадором телеканала MTV. Некоторые из блогеров предпочитают держаться в стороне от рекламы и развивать собственный бизнес. Так, Елена Крыгина смогла открыть уже две студии красоты, интернет-магазин с эксклюзивными продуктами, создать собственную «коробочку красоты» (beauty-boх) и издать книгу тиражом в 28 тыс. экземпляров.
Согласно данным АКАР, объем российского рынка интернет-рекламы за первые три квартала 2017 года составил 115-116 млрд рублей. Общий объем рекламы в социальных сетях в России составляет около 5 млрд рублей.
16.11.2017
Еще статьи по теме
- Молодых пиарщиков ждет теплая компания - 30.10.2017
- Meet-Up на "Плешке" - 23.10.2017
- В "Созвездии" зажглась звезда Pro-Vision Communications - 28.06.2017
- Две высшие награды Gold Quill Awards: очередной заслуженный успех Pro-Vision Communications - 14.06.2017
- Сразу 2 международные награды получил проект Pro-Vision - 24.05.2017
- Проект Pro-Vision среди лучших работ премии "Серебряный Лучник" 2016 - 02.02.2017
- Pro-Vision Communications – обладатель премии PROBA-IPRA GWA 2016 - 12.09.2016
- Pro-Vision Communications вошло в шорт-лист PROBA-IPRA GWA 2016 - 01.09.2016
- PR сквозь века: 10 интересных фактов (1) - 28.07.2016
- Pro-Vision Communications – финалист IPRA Golden World Awards 2016 - 13.07.2016
- все статьи по теме...
Комментарии
Написать комментарий