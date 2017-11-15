Свет мой, зеркальце, скажи – кто на рынке эффективней...

Стоимость одного рекламного показа у звезды YouTube на 76,5% ниже, чем на популярных женских порталах, при этом аудиторию блогов можно считать более целевой и более вовлеченной.

Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications проанализировало стоимость рекламы в видеороликах российских бьюти-блогеров по сравнению с ведущими женскими площадками. В ходе исследования эксперты Pro-Vision определили ТОП-10 наиболее охватных видеоблогеров в бьюти-сегменте, изучили стоимость размещения рекламного ролика на их канале, а затем сравнили стоимость одного контакта (CPV) у видеоблогера с аналогичным рекламным форматом в lifestyle СМИ. Также были изучены дополнительные способы монетизации блогеров.

В число наиболее востребованных и успешных бьюти-блогеров уже не первый год входят Катя Клэп (Kate Clapp), Мария Вэй (Maria Way), Соня Есьман, Елена Крыгина и Анна Овсянкина (Estonianna). При этом количество подписчиков первой тройки на октябрь 2017 года уже намного превышает миллион, а остальные продолжают постепенно увеличивать свою аудиторию.

№ Блогер Подписчики Стоимость сотрудничества 1 Kate Clapp 5 814 595 700 000,00 ₽ 2 Мария Вэй 3 918 541 660 000,00 ₽ 3 Соня Есьман 1 812 534 350 000,00 ₽ 4 Елена Крыгина 770 620 Не занимается рекламой 5 Анна Овсянкина (Estonianna) 722 507 250 000,00 ₽ 6 Мария Новосад 519 553 150 000,00 ₽ 7 Виктория Моисеева (KoffkaTheCat) 479 233 80 000,00 ₽ 8 Виктория Нейфельд 391 037 80 000,00 ₽ 9 Валерия Долгова 307 958 100 000,00 ₽ 10 Полина Репик 273 229 50 000,00 ₽

Единичное упоминание бренда в видеоролике Кати Клэп, самой популярной представительницы бьюти-сегмента YouTube в России, обойдется рекламодателю в 700 тыс. рублей за аудиторию, превышающую 5 млн. человек. Немногим дешевле выйдет сотрудничество с Марией Вэй – 660 тыс. рублей. Реклама на каналах, количество подписчиков которых не превышает 500 тыс., стоит менее 250 тыс. рублей.

Для сравнения эксперты Pro-Vision оценили затраты на видеорекламу на популярных женских площадках, которые традиционно выступают основой продвижения косметических товаров в сети: Woman.ru, Cosmo.ru, Wday.ru, Elle.ru, Wmj.ru. Самыми дорогими среди них оказались онлайн-версии глянцевых журналов Cosmo и Elle. Так как порталы рассчитывают стоимость размещения по количеству показов, соответствующий пересчет был сделан и для бьюти-блогов.

Сайты Стоимость за 1 показ Блогеры Стоимость за 1 показ Woman.ru 1,05 ₽ Катя Клэп 0,25 ₽ Cosmo.ru 1,40 ₽ Мария Вэй 0,30 ₽ Wday.ru 1,20 ₽ Соня Есьман 0,63 ₽ Elle.ru 2,20 ₽ Анна Овсянкина 0,41 ₽ Wmj.ru 0,75 ₽ Мария Новосад 0,15 ₽

Результаты исследования наглядно продемонстрировали, что цены рекламного показа у блогеров выгодно отличаются от подобного размещения в СМИ. Так, стоимость одного показа на портале Woman.ru в четыре раза превышает расценки Кати Клэп на упоминание бренда в видеоролике, а на Elle.ru – в 8 раз при меньшей аудитории. Кроме того, самая недорогая реклама в ТОП-5 женских сайтов обойдется рекламодателю в 0,75 руб. за один показ, а в пятерке самых популярных блогов – в 0,15, что также в несколько раз дешевле.

К тому же, следует учесть то, что не все онлайн-порталы занимаются созданием видеороликов. Именно поэтому рекламодателям потребуется заложить еще около 200 тыс. рублей на производство ролика, в то время как для блогеров создание подобного контента не является затратным – некоторые снимают прямо на мобильный телефон. Однако женские сайты могут позволить себе размещать гораздо больше рекламных роликов, чем владельцы популярных каналов, которые создают лишь от одного до трех видеороликов в месяц.

«Сегодня реклама в блогах не просто стоит дешевле, она эффективнее еще и потому, что более точно попадает в свою целевую аудиторию. На каналы блогеров в YouTube подписываются только те, кто заинтересован в получении их авторского контента, тогда как про электронные СМИ такого сказать нельзя. На бьюти-порталах очень разноплановый контент, каждую рубрику читает только часть общей аудитории, поэтому реальные показатели охвата отличаются от ожидаемых», - комментирует Владимир Виноградов, президент группы компаний Pro-Vision.

Кроме того, наличие лояльной базы подписчиков позволяет блогерам создавать авторские оффлайн-проекты, которые становятся еще одним источником заработка. Они выступают в качестве моделей, писателей, экспертов, открывают салоны красоты и магазины. Например, Катя Клэп успешно выпускает собственные косметички в коллаборации с известными брендами, а также является амбассадором телеканала MTV. Некоторые из блогеров предпочитают держаться в стороне от рекламы и развивать собственный бизнес. Так, Елена Крыгина смогла открыть уже две студии красоты, интернет-магазин с эксклюзивными продуктами, создать собственную «коробочку красоты» (beauty-boх) и издать книгу тиражом в 28 тыс. экземпляров.

Согласно данным АКАР, объем российского рынка интернет-рекламы за первые три квартала 2017 года составил 115-116 млрд рублей. Общий объем рекламы в социальных сетях в России составляет около 5 млрд рублей.