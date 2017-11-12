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Профессионалы оценили интернет-магазин Tele2

Профессионалы оценили интернет-магазин Tele2

Tele2 стал победителем и призером двух номинаций национальной премии «Большой оборот – 2017». Эксперты отметили проекты компании, направленные на развитие и продвижение интернет-магазина. С начала года через онлайн-канал к Tele2 подключились свыше 5% абонентов, а число заказанных SIM-карт увеличилось на 31% год к году.

Ежегодная премия «Большой оборот» присуждается за выдающиеся достижения и вклад в развитие розничной электронной торговли. Tele2 победила в номинации «Маркетинговая кампания» за яркое и успешное маркетинговое продвижение интернет-магазина. Компания также заняла второе место в номинации «Прорыв года» за быстрый рост продаж онлайн-канала Tele2.

Интернет-магазин Tele2 работает во всех регионах присутствия оператора. Его посетители могут купить SIM-карты и оборудование, а также оформить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера (MNP). Покупателям доступна курьерская доставка товаров из онлайн-магазина. В августе-сентябре 2017 года посетители в среднем ежедневно заказывали 4 тысячи товаров, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Более 85% посетителей интернет-магазина Tele2 приобретают SIM-карты. Номерная емкость онлайн-витрины составляет свыше полумиллиона комбинаций в различных категориях – от обычных до платиновых номеров. С начала года доля абонентов, подключившихся к сети оператора через shop.tele2.ru, превысила 5%. Число SIM-карт, заказанных с января по сентябрь 2017 года, увеличилось на 31% год к году.

В интернет-магазине Tele2 можно также приобрести смартфоны и аксессуары для них, брендированные USB-модемы и WiFi-роутеры по выгодным ценам. Активнее всего оборудование приобретают посетители из Московского региона, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, Челябинской и Новгородской областей. Лидером продаж среди брендированного оборудования стал смартфон Tele2 Midi LTE Black.

Количество онлайн-обращений на подключение к Tele2 по MNP составило 13% от общего числа заказов в интернет-магазине. Наибольшее количество переносов в этом году было оформлено в Свердловской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге – на эти регионы приходится треть всех заявок MNP.

13.11.2017

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