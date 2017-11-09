Интернет в России обошёл ТВ по рекламным доходам в третьем квартале 2017 года
Затраты рекламодателей на продвижение в интернете в третьем квартале 2017 года составили около 41 млрд рублей, говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств россии (АКАР). Рекламные доходы телеканалов за тот же период составили 37,1 млрд рублей.
Это первый раз, когда квартальные затраты на интернет-рекламу превысили рекламные доходы телеканалов. В общей сложности за январь-сентябрь 2017 года затраты на телерекламу составили 116-117 млрд рублей, на интернет-продвижение — 115-116 млрд рублей, говорится в исследовании АКАР.
Интернет и телевидение занимают более 80% всего рынка российской рекламы, отметил президент АКАР Алексей Ковылов. В целом рекламный рынок в 2017 году ориентируется на объём 400 млрд рублей и может стать пятым по размеру в Европе, приблизившись к рынку Италии.
Данные по объемам интернет-рекламы являются предварительными и могут быть уточнены экспертами IAB Russia по итогам года. При этом мы видим, что сегмент интернет-рекламы продолжает расти теми же темпами, что и в первом полугодии: +23% и по итогам трех кварталов почти догоняет сегмент телевизионной рекламы. Основной вклад в поддержание высоких темпов роста обеспечен такими сегментами как видеореклама в интернете, мобильная реклама, поисковая реклама и performance-инструменты.
При этом следует учитывать, что аудитория интернета охватывает около 70% населения России, преимущественно молодежь и людей среднего возраста в крупных городах, а телевидение охватывает 90% населения среднего и пожилого возраста как в крупных, так и в небольших населенных пунктах. И для крупнейших рекламодателей интернет и телевидение являются взаимодополняющими рекламными медиа, а не субститутами.
10.11.2017
Комментарии
Написать комментарий