Интернет в России обошёл ТВ по рекламным доходам в третьем квартале 2017 года

Затраты рекламодателей на продвижение в интернете в третьем квартале 2017 года составили около 41 млрд рублей, говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств россии (АКАР). Рекламные доходы телеканалов за тот же период составили 37,1 млрд рублей.

Это первый раз, когда квартальные затраты на интернет-рекламу превысили рекламные доходы телеканалов. В общей сложности за январь-сентябрь 2017 года затраты на телерекламу составили 116-117 млрд рублей, на интернет-продвижение — 115-116 млрд рублей, говорится в исследовании АКАР.

Интернет и телевидение занимают более 80% всего рынка российской рекламы, отметил президент АКАР Алексей Ковылов. В целом рекламный рынок в 2017 году ориентируется на объём 400 млрд рублей и может стать пятым по размеру в Европе, приблизившись к рынку Италии.