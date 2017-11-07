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Сделай первый шаг к мечте: Jacobs провел вдохновляющий флэшмоб

Сделай первый шаг к мечте: Jacobs провел вдохновляющий флэшмоб

Йохан Якобс мечтал, чтобы жители его родного города Бремен пили только самый лучший кофе. Однажды он решил взять дело в свои руки и открыл собственный магазин. Продолжение истории вы знаете: сегодня Jacobs – всемирно известный бренд с более чем столетней историей. И все это началось с одной мечты.

В Jacobs убеждены, что желаемое непременно должно воплощаться в жизнь. И лучшее, что можно для этого сделать – ежедневно вдохновлять людей на первый шаг к своей мечте. Остаётся только найти для этого максимально эффективный инструмент. Рекламные кампании с участием звезд казались устаревшим методом. Сегодня настоящие чувства и реальный опыт ценятся куда выше громких слоганов. Так и родилась идея флэшмоба #вспомниомечте.

Пользователей соцсетей призвали рассказать о своих давних мечтах, которые уже исполнились. Результаты впечатляют: оказывается, большинство участников даже не задумывались о том, как многого они уже достигли. А ведь все, что было нужно, чтобы это осознать – сделать паузу, налить себе ароматного кофе и написать пост о собственных победах.

Флэшмоб поддержали популярные блогеры и знаменитости – Гарик Харламов, Анна Хилькевич, Ксения Бородина и другие. Например, Екатерина Варнава призналась, что с детства стремилась быть хореографом. Казалось бы, жизнь звезды Comedy Woman сложилась иначе. Но в действительности, ее желание уже давно исполнилось, ведь в рамках проекта она не только искрометно шутила, но и ставила хореографические номера в течение 10 лет.

Другой любопытный пост принадлежит Наталье Ионовой. Певица всегда хотела заниматься частным сыском. Нет, она не променяла концерты на расследования. Зато недавно озвучила для компьютерной игры персонажа Нэнси Дрю – знаменитой девушки-детектива. И это лишь пара из множества историй, которые, благодаря Jacobs, заполнили Инстаграм в октябре.

Как правило, на месте реализованной мечты возникают новые – так уж мы устроены. Хотели бы заглянуть в будущее и узнать, какие мечты станут реальностью? Для этого был создан сайт DreamLetter, где необходимо ответить, о чем вы мечтаете, выбрать, каким будет первый шаг на пути к желаемому и получить письмо от самого себя из 2030 года. Сложно себе представить лучший стимул для того, чтобы действительно сделать шаг на пути к осуществлению своей мечты.

Флэшмоб уже завершился, но посты с хэштегом #вспомниомечте доступны для всех, как и сайт DreamLetter. Мечтайте с открытыми глазами — Jacobs готов вдохновлять вас на это вновь и вновь.

08.11.2017

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