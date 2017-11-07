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Фестиваль света в Санкт-Петербурге побил рекорд посещаемости

Фестиваль света в Санкт-Петербурге побил рекорд посещаемости

4 и 5 ноября на Дворцовой площади и на Петроградской набережной у «Авроры» состоялся очередной осенний сезон петербургского Фестиваля света. Общедоступный городской праздник, организованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, за два вечера на обеих площадках собрал около миллиона зрителей.

На Дворцовой площади жители и гости города увидели две масштабные 3D-mapping программы. На фасаде здания Главного штаба демонстрировался 13-минутный видеопроекционный спектакль, посвященный одному году из истории России. Проект «1917», созданный творческим брендом Dance Open  (Санкт-Петербург) совместно с командой видеохудожников креативного бюро Cosmo AV (Франция), впечатлил зрителей не только визуальными эффектами, но и глубиной  эмоционального погружения в атмосферу эпохи.  На гигантском «экране» фасада Главного штаба предстали образы революционного лихолетья. Месяц за месяцем проносились события рокового года: встреча нового 1917 года, стачки рабочих, февральская революция, отречение Николая II от престола, апрельские тезисы Ленина, штурм Зимнего… Здание Генштаба «переодевалось» в Зимний дворец, в Путиловский завод, в особняк Матильды Кшесинской, в Александринский театр…

В музыкальное полотно 3D-спектакля вошли фрагменты произведений Мусоргского, Чайковского, Шостаковича, Глинки, Шнитке, Бетховена, Прокофьева, а на финальных эпизодах  – музыка из кинофильмов и мелодии из романсов. Действующих лиц спектакля и эпохи озвучили любимый миллионами зрителей Народный артист России Николай Буров и актриса молодежного театра на Фонтанке, актриса российского кино Анна Геллер.

Проект «1917» не ставил своей задачей ответить, на чьей стороне потомки – он намеренно не содержал однозначных выводов. Зрителям было предложено не оценить, а попытаться понять и принять прошлое, примерить на себя чувства самых разных людей. «Никого не хотим учить. Ничего не хотим внушать. Хотим, чтобы было больше осознанности, трезвости, ответственности, мудрости и любви, – прокомментировала идею проекта «1917» режиссер и постановщик Екатерина Галанова,  –  во все времена, когда бы человек ни жил, – это главное».

Впервые на Фестивале света на Дворцовой площади состоялось творческое состязание видео-художников из разных стран мира. Идею творческой борьбы подсказали сами зрители: после стихийного голосования в социальных сетях, развернувшегося год назад за лучший 3D-mapping на Исаакиевской площади, в этом сезоне было принято решение превратить инициативу в традицию. В рамках программы «Я этим городом храним» на фасаде Зимнего дворца было показано пять 3D-mapping зарисовок пяти команд мэпперов из России, Польши, Франции, Италии и Испании. Проголосовать за лучшее признание в любви Петербургу в online-режиме мог каждый желающий.  

Все творческие работы были посвящены Петербургу и стали живыми иллюстрациями к любимым песням о нашем городе. Площадь подпевала Александру Розенбауму («Налетела грусть»), Светлане Сургановой  («Питер»),  Борису Гребенщикову  («Золото на голубом»), Юрию Шевчуку  («Что такое осень») и  танцевала под«Каменные цветы» Басты, Смоки Мо и Елены Ваенга. Примечательно, что среди участников состязания не было ни одного художника из Петербурга: это был  взгляд на город со стороны, впечатления  и импровизация путешественников, гостей и туристов.

В результате online-голосования, которое продолжалось все дни Фестиваля, петербуржцы отдали свои симпатии команде видеохудожников из Испании Romera Infografia, которые под романс и рэп оживили на блистательном «экране» Зимнего дворца дорогие сердцу символы и образы города: Медный всадник, атлантов, мосты и даже сдвинули с места «Аврору».

Тем временем на Петроградской набережной развернулась вторая часть осеннего Фестиваля света, посвященная 100-летию революции. Компания «Триумф» (режиссер-постановщик Валерий Ткаченко) совместно с командой российских видеохудожников «Dream Lazer» превратили легендарный крейсер «Аврора» в главного героя торжественных событий.  Впервые в мире боевой корабль выступил «экраном» для 3D-mapping спектакля. Строительство крейсера и боевой путь «Авроры», узнаваемые исторические вехи начала ХХ века, знаменитый залп, революция, последующие важнейшие события страны и ее современные образы были представлены в завораживающем трехмерном измерении. В шоу были использованы как технологии мэппинга, так и поражающие воображение видео и звуковые эффекты, мощные световые приборы и пиротехника.

«Фестиваль света на глазах превращается в уникальный петербургский бренд, и я уверен, что этот проект – стопроцентное попадание в реализацию амбиций  по укреплению имиджа города как одной из самых привлекательных туристических столиц мира», –  отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.

Фестивалю света, организованному Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, исполнился всего лишь год, но он уже стал must-see международного культурного календаря. Первое шоу состоялось в апреле 2016 – экраном послужил фасад старейшего в Санкт-Петербурге императорского Александринского театра. В ноябре 2016 на фасадах Мариинского дворца и Исаакиевского собора были показаны мультимедийные 3D-спектакли, посвященные Петербургу. Шоу на Исаакиевской площади, получившее восторженные отклики и широкий резонанс не только в городе, но и в стране, увидели свыше 400 тысяч зрителей. В апреле 2017 года Фестиваль света интегрировал в визуальные технологии фасад стадиона «Санкт-Петербург Арена». В ноябре 2017-го  организованный на двух знаковых площадках Петербурга – Дворцовой площади и Петроградской набережной – Фестиваль света побил рекорд посещаемости, впервые выйдя на зрительский миллион.

08.11.2017

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