4, 5 ноября - Фестиваль света в Санкт-Петербурге

Фестиваль света в Санкт-Петербурге состоится 4, 5 ноября на Дворцовой площади и на Петроградской набережной у Авроры.

Технологии 3D-мэппинга, создающие невероятные оптические иллюзии, очень популярны и любимы во всем мире. Общедоступные световые шоу собирают в городе на Неве сотни тысяч зрителей, и, несмотря на то, что Фестивалю света, инициированному Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, исполнился всего лишь год, он уже стал must-see международного культурного календаря.

Первое шоу состоялось в апреле 2016 – экраном послужил фасад старейшего в Санкт-Петербурге императорского Александринского театра. В ноябре 2016 на фасадах Мариинского дворца и Исаакиевского собора были показаны мультимедийные 3D-спектакли, посвященные Петербургу. Феерическое шоу на Исаакиевской площади, получившее восторженные отклики и широкий резонанс не только в городе, но и в стране, увидели свыше 400 тысяч зрителей. В апреле 2017 Фестиваль света интегрировал в визуальные технологии фасад Стадиона «Санкт-Петербург Арена». И теперь все снова ждут, когда настанет новый осенний фестивальный сезон.

Очередной праздник света пройдет в Санкт-Петербурге 4 и 5 ноября и обещает стать грандиозным – ожидается беспрецедентное количество спектаклей.

Главные партии в новом 3D-представлении на Дворцовой площади исполнят сразу два всемирно известных архитектурных шедевра.

В год 100-летия революции эпическое полотно, посвященное, конечно же, событиям рокового 1917-го, развернется на фасаде здания Главного штаба. Зрителей ждет визуальное и эмоциональное погружение в атмосферу эпохи тектонического сдвига. Проект «1917» не ставит своей задачей ответить, на чьей стороне потомки – он намеренно не содержит однозначных выводов. Всем, кто придет на Дворцовую площадь, будет предложено сменить привычный акцент восприятия: не оценить, а попробовать понять и принять прошлое, со всеми воодушевляющими, пугающими, соединившимися в одночасье, казалось бы, несовместимыми событиями.

На фасаде Главного штаба, который на два вечера превратится в гигантский экран, предстанут образы революционного лихолетья. Сюжет мультимедийного спектакля охватит все ключевые события поворотного года – новогодние торжества в наступившую голодную зиму, февральскую революцию, стачки рабочих, отречение Николая II от престола, апрельские тезисы Ленина, штурм Зимнего… Мы станем свидетелями того, как черствый хлеб превратится в вожделенное золото в голодные дни февраля 1917-го, ощутим силу ветра перемен и заглянем в бездну, способную все изменить враз.

Гостей шоу ждет бессчетное количество арт-видеоэффектов, образов и сюжетов, и самое эффектное с точки зрения мэппинга – необычайные «перевоплощения» самого здания Генштаба в Зимний дворец, в Путиловский завод, в особняк Матильды Кшесинской, в Александринский театр…

То, на что претендует проект «1917», просто необходимо сегодня: на рубеже 100-летия нужна перезагрузка. Урок не истории, а гуманизма, любви, доброты, милосердия – всего того, в чем так остро нуждается человек, в какие бы времена он ни жил. В истории нашего города и нашей страны, полной испытаний и побед, страданий и достижений, все это было. Есть и сейчас. Надо только не растерять.

Автором концепции и разработчиком мультимедийного 3D-спектакля «1917» на фасаде Главного штаба выступает команда творческого бренда Dance Open. Создание графики осуществляет агентство Cosmo AV (Франция), признанный лидер в области крупноформатных видеопроекций для шоу мирового масштаба. В Санкт-Петербурге креативное бюро Cosmo AV известно по 3D-mapping проектам в честь празднования дня рождения Эрмитажа – «Эрмитаж. Бал истории» (250-летие музея, декабрь 2014 г.) и «Мистерия Света» (декабрь 2016), а также работой над 3D-шоу о Петербурге «Простор меж небом и Невой», которое было показано на фасаде Мариинского дворца в ноябре прошлого года.

В этом году, впервые на Фестивале света, на Дворцовой площади пройдет состязание художников-мэпперов. Идею творческой борьбы подсказали сами зрители: год назад, после показа двух спектаклей на Исаакиевской площади, в социальных сетях возникло стихийное голосование за понравившийся. В этом году традиция продолжится: зрители выберут лучший видеопроекционный спектакль из пяти, представленных командами Италии, России, Польши, Франции и Испании. На фасаде Зимнего Дворца каждая из команд в своей неповторимой манере проиллюстрирует одну из пяти популярных любимых песен о Петербурге и станет частью программы «Я этим городом храним» - мультимедийного посвящения Санкт-Петербургу.

То, что будет продемонстрировано на фасаде Зимнего дворца, – намного больше, чем просто городской модный ивент. Зрители увидят настоящий спектакль про любовь, главная роль в котором отведена торжественно золотому, блистательному и отстраненному Петербургу. Это будет признание в любви к дождям, мостам, львам и сфинксам; калейдоскоп эмоций, в которых свежесть ветра, свет белых ночей, музыка дворцов, петляющие квесты сквозных дворов и холодный блеск истертых ступеней лестниц ведут в глубины души, истории и памяти города и его обитателей.

Зрителям будет предоставлена уникальная возможность самим определить лучший 3D-mapping спектакль: на специально созданной интернет-странице пройдет открытое голосование, где каждый сможет выразить свои симпатии тому или иному участнику. Подробности будут объявлены на сайте Фестиваля света, а также в группах фестиваля в социальных сетях.

На Петроградской набережной развернется вторая часть осеннего Фестиваля света – знаковое мероприятие «100 лет Октябрьской революции». В центре события – легендарный крейсер «Аврора», залп которого изменил ход мировой истории, положив начало революции.

Впервые одной из площадок фестиваля станет сам корабль, на котором два дня подряд, начиная с 7 часов вечера, будет демонстрироваться уникальное мультимедийное шоу в формате 3D. Строительство крейсера и боевой путь «Авроры», узнаваемые исторические вехи начала ХХ века, знаменитый залп, революция, последующие важнейшие события страны и ее современные образы будут представлены в завораживающем трехмерном измерении. В шоу будут использованы технологии мэппинга, поражающие видео и звуковые эффекты, мощные световые приборы и пиротехника.

4 и 5 ноября сеансы 3D-шоу будут транслироваться на Дворцовой площади – с 19.00 до 23.00, на Петроградской набережной – с 19.00 до 22.00.

Вход свободный.

Повышенные меры безопасности обеспечат комфорт зрителей в условиях свободного посещения массового мероприятия в вечернее время.

Организатор Фестиваля света:

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга при поддержке Правительства Санкт-Петербурга

Реализуют проект:

На Дворцовой площади – Творческий бренд Dance Open (http://www.danceopen.com)

На Петроградской набережной – ООО «Триумф»

В программе 3d-mapping состязания на Дворцовой площади выступят:

- итальянская креативная команда Luca Agnani Studio, в разное время творившая оптические иллюзии на таких архитектурных шедеврах как Дворец Дожей в Генуе, Кафедральный собор Святой Агаты в Катании, Площадь Единства Италии в Триесте, Кафедральный собор в Витебро, Собор Святого Андрея в Амальфи и пр.;

- перспективная молодая команда из Воронежа Meshsplash, победительница в номинации классического видеомэппинга в конкурсе «Арт Вижн» в рамках фестиваля «Круг Света» в Москве в 2016 году;

- польская команда Visual Support – постоянная участница польского фестиваля кинетического искусства света «Light. Move. Festiva» в Лодзи; неповторимую авторскую стилистику отличают особая графичность рисунка и смелый подход к конструированию пространства;

- Light Event Consulting – французская арт-команда, завсегдатаи ежегодного Фестиваля света в Лионе, дизайнеры видеопроекций на зданиях во многих французских городах, а также в Риме и в Москве; неоновые краски, яркие образы и контрастные сочетания – это все о них;

- Romera Infografia - испанские специалисты по производству аудиовизуального контента с 1998 года, их отличительная черта – концептуальность, внимание к деталям и полное погружение в философию и метафизический смысл создаваемых ими историй; многократные участники мэппинг-фестивалей, таких как «Арт Вижн» в Москве и «IMAPP» в Бухаресте, создатели рекламных проекций по заказу ведущих мировых автомобильных брендов и лидеров индустрии красоты.