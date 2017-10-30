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ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2017 год

ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2017 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли за III квартал 2017 год. Лидеры рейтинга – информагентство ПРАЙМ и интернет-ресурс Banki.ru, а также информагентство Финмаркет.

ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли:

Место

Перемещение за квартал

СМИ

Категория

ИЦ

1

0

ПРАЙМ

Информагентство

681,17

2

0

Banki.ru

Интернет

257,50

3

0

Финмаркет

Информагентство

113,67

4

0

Vestifinance.ru

Интернет

92,82

5

+1

Finanz.ru

Интернет

27,18

6

+9

Forklog.com

Интернет

19,77

7

0

Sravni.ru

Интернет

16,62

8

-3

Cbonds

Информагентство

14,79

9

+1

Bankir.ru

Интернет

12,88

10

+6

Innov.ru

Интернет

11,96

11

+2

Rusbonds.ru

Интернет

10,17

12

-4

Finam.ru

Интернет

7,63

13

-2

Financial One

Журнал

7,53

14

0

Investfunds.ru

Интернет

5,82

15

-6

AK&M

Информагентство

5,01

16

+3

Бизнес-курс

Журнал

2,55

17

new

ИА Клерк.ру

Информагентство

2,28

18

new

Bonds.finam.ru

Интернет

1,72

19

new

Экономика и жизнь

Газета

1,69

20

new

Finparty.ru

Интернет

1,64

Методика

  1. В рейтинг вошли медиаресурсы финансовой отрасли.
  2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 600 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
  4. Период исследования: 1 июля – 30 сентября 2017 года.
  5. При расчете рейтингов не      учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит      регулярный характер. Специалистами "Медиалогии" разработан      математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также      автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании      анализа взаимного цитирования у других СМИ.  Цитаты между СМИ, уровень взаимного      цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего      результата данных СМИ.

31.10.2017

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