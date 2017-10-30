ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли за III квартал 2017 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли за III квартал 2017 год. Лидеры рейтинга – информагентство ПРАЙМ и интернет-ресурс Banki.ru, а также информагентство Финмаркет.
ТОП-20 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли:
|
Место
|
Перемещение за квартал
|
СМИ
|
Категория
|
ИЦ
|
1
|
0
|
ПРАЙМ
|
Информагентство
|
681,17
|
2
|
0
|
Banki.ru
|
Интернет
|
257,50
|
3
|
0
|
Финмаркет
|
Информагентство
|
113,67
|
4
|
0
|
Vestifinance.ru
|
Интернет
|
92,82
|
5
|
+1
|
Finanz.ru
|
Интернет
|
27,18
|
6
|
+9
|
Forklog.com
|
Интернет
|
19,77
|
7
|
0
|
Sravni.ru
|
Интернет
|
16,62
|
8
|
-3
|
Cbonds
|
Информагентство
|
14,79
|
9
|
+1
|
Bankir.ru
|
Интернет
|
12,88
|
10
|
+6
|
Innov.ru
|
Интернет
|
11,96
|
11
|
+2
|
Rusbonds.ru
|
Интернет
|
10,17
|
12
|
-4
|
Finam.ru
|
Интернет
|
7,63
|
13
|
-2
|
Financial One
|
Журнал
|
7,53
|
14
|
0
|
Investfunds.ru
|
Интернет
|
5,82
|
15
|
-6
|
AK&M
|
Информагентство
|
5,01
|
16
|
+3
|
Бизнес-курс
|
Журнал
|
2,55
|
17
|
new
|
ИА Клерк.ру
|
Информагентство
|
2,28
|
18
|
new
|
Bonds.finam.ru
|
Интернет
|
1,72
|
19
|
new
|
Экономика и жизнь
|
Газета
|
1,69
|
20
|
new
|
Finparty.ru
|
Интернет
|
1,64
Методика
- В рейтинг вошли медиаресурсы финансовой отрасли.
- Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 600 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
- Период исследования: 1 июля – 30 сентября 2017 года.
- При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Специалистами "Медиалогии" разработан математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего результата данных СМИ.
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