Рейтинг самых цитируемых СМИ за сентябрь 2017 года

Топ-3 самых цитируемых информационных агентств

№ ИА ИЦ в СМИ № ИА Гиперссылки в соцмедиа 1 ТАСС 13 360,57 1 РИА Новости (ria.ru) 807 198 2 РИА Новости 12 632,80 2 ТАСС (tass.ru) 352 907 3 Интерфакс 6 936,26 3 Интерфакс (Interfax.ru) 100 956

В рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в сентябре лидирует ТАСС. ИА сообщало о проблемах компании "ВИМ-Авиа", об анонимных сообщениях об угрозах взрыва в Москве, а также о едином дне голосования.

Лидерство в рейтинге сохранилRia.ru. Ресурс сообщил, что Петербург признали лучшим туристическим городом Европы. Также был опубликован материал, что более 60 тысяч американцев подписали петицию о признании Сороса террористом.

В сентябре в рейтинге по цитируемости в СМИ лидером стал ТАСС, а РИА Новости традиционно лидирует по цитируемости в соцмедиа. Состав тройки лидеров по цитируемости в СМИ и в соцмедиа по-прежнему совпадает.

Топ-10 самых цитируемых газет

№ Газета ИЦ в СМИ № Газета Гиперссылки в соцмедиа 1 Известия 3 215,58 1 Комсомольская правда (kp.ru) 380 842 2 КоммерсантЪ 2 391,13 2 Новая газета (novayagazeta.ru) (mk.ru) 217 209 3 Ведомости 1 822,40 3 Московский Комсомолец (mk.ru) 215 788 4 Российская газета 871,44 4 Коммерсантъ (kommersant.ru) 166 213 5 Комсомольская правда 458,52 5 Российская газета (rg.ru) 150 705 6 Московский комсомолец 358,28 6 Аргументы и Факты (aif.ru) 142 620 7 Новая газета 300,19 7 Ведомости (vedomosti.ru) 131 415 8 Парламентская газета 153,56 8 Известия (izvestia.ru) 103 345 9 Аргументы и факты 97,32 9 Независимая газета (ng.ru) 32 573 10 Независимая газета 81,77 10 Парламентская газета (pnp.ru) 14 186

В рейтинге газет по цитируемости в СМИ лидируют Известия. В сентябре газета сообщала, что Минтранс рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей экологическим, учитывающим выбросы углекислого газа. А также о том, что Министерство природы РФ составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.

В рейтинге лидирует Kp.ru. В ТОП материалов по цитируемости в сентябре вошли: «Трамп готовится конфисковать зарубежные капиталы российских олигархов и чиновников», «"КП" разыскивает педофила, орудующего в центре Москвы», а также «Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Миланской неделе моды».

В рейтингах газет в сентябре лидируют по-прежнему Известия и Комсомольская правда. Состав участников рейтингов не изменился. Перемещения в рейтингах незначительные.

Топ-10 самых цитируемых журналов

№ Журнал ИЦ в СМИ № Журнал Гиперссылки в соцмедиа 1 Forbes 442,81 1 Cosmopolitan (cosmo.ru) 145 840 2 Star Hit 100,46 2 Сноб (snob.ru) 142 045 3 Сноб 21,48 3 Forbes (forbes.ru) 70 278 4 GQ Россия 20,49 4 Esquire (esquire.ru) 58 982 5 HELLO! 12,60 5 National Geographic (nat-geo.ru) 56 963 6 Профиль 8,90 6 Elle (elle.ru) 50 125 7 Журнал РБК 5,54 7 Harper's Bazaar (bazaar.ru) 45 259 8 Эксперт 4,83 8 Hello (hello.ru) 41 502 9 Огонек 4,01 9 Домашний очаг (goodhouse.ru) 19 779 10 Tatler 3,98 10 Psychologies (psychologies.ru) 19 775

В рейтинге по-прежнему лидирует Forbes, который сообщил, что за время конфликта банкира Олега Тинькова с влогерами YouTube канала Nemagia Михаилом Печерским и Алексеем Псковитиным состояние первого выросло на $400 млн.

Лидером остается Cosmo.ru. Самой цитируемой в соцсетях в сентябре стала статья «Люди не могут быть товаром: 7 мифов о проституции».

Лидеры в десятке рейтингов не совпадают. Журнал Forbes занимает 1-е место по цитируемости в СМИ и 3-е место по цитируемости в соцмедиа. Cosmopolitan, занимая 1-е место по цитируемости в соцмедиа, в традиционных СМИ отсутствует в топ-10.

"Новичками" рейтинга по цитируемости в СМИ стали журналы GQРоссия, Профиль, журнал РБК и Эксперт.

Журнал GQ вручил свою традиционную премию "Человек года - 2017". СМИ ссылались на рейтинг российских регионов журнала Профиль в материалах об отставках губернаторов. Журнал РБК опубликовал рейтинг «25 женщин-CEO российского бизнеса». Журнал Эксперт опубликовал рейтинг Топ-200 лучших школ России.

Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов

№ ТВ-канал ИЦ в СМИ № ТВ-канал Гиперссылки в соцмедиа 1 RT 1 104,19 1 RT (russian.rt.com) 998 677 2 Россия 24 626,28 2 НТВ (ntv.ru) 387 630 3 РЕН ТВ 560,73 3 ТК Звезда (tvzvezda.ru) 288 182 4 Первый канал 434,60 4 Рен ТВ (ren.tv) 137 147 5 НТВ 397,80 5 Россия 24 (vesti.ru) 84 920 6 Россия 1 389,97 6 1 Канал (1tv.ru) 78 450 7 Дождь 234,24 7 Моя планета (moya-planeta.ru) 47 958 8 Звезда 228,99 8 Телеканал Дождь (tvrain.ru) 43 329 9 ТВ Центр 132,55 9 5 канал (5-tv.ru) 20 889 10 Пятый канал 79,04 10 ТВ Центр (tvc.ru) 4 392

В сентябре в рейтинге телеканалов по цитируемости в СМИ и соцмедиа лидирует RT. RT дала интервью министр образования РФ Ольга Васильева, также полпред Донецкой народной республики Денис Пушилин. RT сообщал, что в Москве установили памятник советскому конструктору Михаилу Калашникову.

Самыми цитируемыми материалами RT в соцмедиа стали: «Немецкий актер Тиль Швайгер призвал к налаживанию отношений между ФРГ и Россией», «В МИД заявили, что спецслужбы США проведут обыск в консульстве в Сан-Франциско», а также «В сети опубликовано обращение Моргана Фримена с критикой России».

Помимо RTв тройку лидеров по цитируемости в СМИ вошли Россия 24 и РЕН ТВ, в соцмедиа - НТВ и ТК Звезда.

Топ-8 самых цитируемых радиостанций

№ Радиостанция ИЦ в СМИ № Радиостанция Гиперссылки в соцмедиа 1 Говорит Москва 374,59 1 Радио Свобода (svoboda.org) 350 998 2 Эхо Москвы 310,47 2 Эхо Москвы (echo.msk.ru) 161 419 3 Радио Свобода 128,01 3 Голос Америки # Русская служба (golos-ameriki.ru) 67 335 4 Sputnik 103,58 4 Говорит Москва (govoritmoskva.ru) 28 230 5 Business FM 82,30 5 Business FM (bfm.ru) 19 385 6 Радио Комсомольская правда 48,33 6 Коммерсантъ-FM (kommersant.ru/fm) 17 435 7 Коммерсант FM 42,22 7 Вести FM (radiovesti.ru) 2 385 8 Вести FM 35,35 8 Europa Plus (europaplus.ru) 1 523

В рейтинге радиостанций лидирует Говорит Москва.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил о своем уходе в эфире радиостанции Говорит Москва. Также интервью радиостанции дал герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев.

В рейтинге продолжает лидировать Svoboda.org. Самыми цитируемыми материалами ресурса в соцмедиа стали: «Война Сталина с Украиной», «Голоса палачей» и «Андрей Пионтковский: Прощай, отмытая Россия!».

В рейтинге по цитируемости в СМИ в сентябре лидирует Говорит Москва.В рейтинге соцмедиа традиционно лидирует Радио Свобода, занимающая 3-ю позицию в рейтинге по цитируемости в СМИ.

Радиостанции Sputnik и Комсомольская правда представлены только в рейтинге по цитируемости в СМИ. Голос Америки иEuropaPlusтрадиционно попадают только в топ-8 по цитируемости в соцмедиа. Самое заметное перемещение в рейтинге по цитируемости в СМИ у BusinessFM, который сообщал, что задержан гендиректор авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев.

Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов

№ Интернет-ресурс ИЦ в СМИ № Интернет-ресурс Гиперссылки в соцмедиа 1 Rbc.ru 2 358,70 1 Meduza.io 575 089 2 Gazeta.ru 1 999,77 2 Rbc.ru 459 765 3 Lenta.ru 912,06 3 Lenta.ru 359 628 4 Life.ru 691,34 4 Bbc.com/russian 274 009 5 Fontanka.ru 538,82 5 Life.ru 248 353 6 Kp.ru 384,18 6 Gazeta.ru 240 259 7 Dni.ru 305,11 7 Anews.com 237 793 8 Meduza.io 274,44 8 Znak.com 200 259 9 M24.ru 227,46 9 Navalny.com 176 382 10 Utro.ru 225,85 10 Daily.afisha.ru 137 561 11 Znak.com 193,35 11 Republic.ru 101 710 12 Iz.ru 183,93 12 Vz.ru 99 560 13 Svpressa.ru 177,91 13 Openrussia.org 98 720 14 Ridus.ru 166,07 14 Newsru.com 93 588 15 Rusplt.ru 159,80 15 Tjournal.ru 93 217 16 Vesti.ru 154,65 16 Varlamov.ru 66 964 17 Business-gazeta.ru 153,91 17 Fontanka.ru 63 949 18 Zona.media 138,45 18 Zona.media 61 192 19 66.ru 116,67 19 Theins.ru 60 306 20 Mosregtoday.ru 105,17 20 The-village.ru 50 796 21 Thebell.io 80,35 21 Kasparov.ru 46 182 22 Ntv.ru 75,01 22 Tsargrad.ru 44 949 23 E1.ru 69,49 23 Pravda.ru 38 993 24 Newsru.com 66,19 24 Adme.ru 36 181 25 Ren.tv 64,75 25 Inosmi.ru 35 953 26 Yuga.ru 64,17 26 Politonline.ru 27 263 27 Bfm.ru 60,24 27 Vestikavkaza.ru 27 094 28 47news.ru 59,19 28 Yugopolis.ru 25 680 29 Tjournal.ru 53,53 29 Svpressa.ru 24 318 30 Bbc.com/russian 53,07 30 Newizv.ru 23 848

В сентябре в рейтинге интернет-ресурсов по цитируемости в СМИ лидирует Rbc.ru, который сообщал об отставках губернаторов. Также Rbc.ruдал интервью основной владелец Бинбанка Михаил Шишханов.

В рейтинге по цитируемости в соцмедиа лидерство сохранила Meduza.io, опубликовавшая материалы «Посетители парка "Зарядье" вытоптали 10 тысяч растений. Часть выкопали, засунули в сумки и унесли с собой», «Православная страна должна быть такой, как Иран», а также «"Матильда" Алексея Учителя: о чем на самом деле этот фильм?».

По цитируемости в традиционных СМИ в топ-10 входят Dni.ru (7-е место), M24.ru (9-е место) и Utro.ru (10-е место), которые не попадают в топ-30 по цитируемости в соцмедиа. В топ-10 по цитируемости в соцмедиа попадают Anews.com и Daily.afisha.ru, которые не вошли в рейтинг по цитируемости в традиционных СМИ.

В топ-30 интернет-ресурсов по количеству гиперссылок в соцмедиа попадают Navalny.com и Varlamov.ru на 9-й и 16-й позициях соответственно. Navalny.com опубликовал материалы "Екатеринбург: бомбически", "Почувствуйте разницу", а также "Триллион. Праздник, который должна отпраздновать вся страна", а Varlamov.ru – "Случилось чудо! В России сделали идеальный двор!", "Зарядье: новый взгляд на Россию" и "Репортаж из гондоньего гнезда".

У Mosregtoday.ru автоматически исключена перекрестная цитируемость по математическому алгоритму, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ.