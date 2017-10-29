Рейтинг самых цитируемых СМИ за сентябрь 2017 года
Топ-3 самых цитируемых информационных агентств
|
№
|
ИА
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
ИА
|
Гиперссылки в соцмедиа
|
1
|
ТАСС
|
13 360,57
|
|
1
|
РИА Новости (ria.ru)
|
807 198
|
2
|
РИА Новости
|
12 632,80
|
|
2
|
ТАСС (tass.ru)
|
352 907
|
3
|
Интерфакс
|
6 936,26
|
|
3
|
Интерфакс (Interfax.ru)
|
100 956
В рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в сентябре лидирует ТАСС. ИА сообщало о проблемах компании "ВИМ-Авиа", об анонимных сообщениях об угрозах взрыва в Москве, а также о едином дне голосования.
Лидерство в рейтинге сохранилRia.ru. Ресурс сообщил, что Петербург признали лучшим туристическим городом Европы. Также был опубликован материал, что более 60 тысяч американцев подписали петицию о признании Сороса террористом.
В сентябре в рейтинге по цитируемости в СМИ лидером стал ТАСС, а РИА Новости традиционно лидирует по цитируемости в соцмедиа. Состав тройки лидеров по цитируемости в СМИ и в соцмедиа по-прежнему совпадает.
Топ-10 самых цитируемых газет
|
№
|
Газета
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
Газета
|
Гиперссылки
в соцмедиа
|
1
|
Известия
|
3 215,58
|
|
1
|
Комсомольская правда (kp.ru)
|
380 842
|
2
|
КоммерсантЪ
|
2 391,13
|
|
2
|
Новая газета (novayagazeta.ru) (mk.ru)
|
217 209
|
3
|
Ведомости
|
1 822,40
|
|
3
|
Московский Комсомолец (mk.ru)
|
215 788
|
4
|
Российская газета
|
871,44
|
|
4
|
Коммерсантъ (kommersant.ru)
|
166 213
|
5
|
Комсомольская правда
|
458,52
|
|
5
|
Российская газета (rg.ru)
|
150 705
|
6
|
Московский комсомолец
|
358,28
|
|
6
|
Аргументы и Факты (aif.ru)
|
142 620
|
7
|
Новая газета
|
300,19
|
|
7
|
Ведомости (vedomosti.ru)
|
131 415
|
8
|
Парламентская газета
|
153,56
|
|
8
|
Известия (izvestia.ru)
|
103 345
|
9
|
Аргументы и факты
|
97,32
|
|
9
|
Независимая газета (ng.ru)
|
32 573
|
10
|
Независимая газета
|
81,77
|
|
10
|
Парламентская газета (pnp.ru)
|
14 186
В рейтинге газет по цитируемости в СМИ лидируют Известия. В сентябре газета сообщала, что Минтранс рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей экологическим, учитывающим выбросы углекислого газа. А также о том, что Министерство природы РФ составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.
В рейтинге лидирует Kp.ru. В ТОП материалов по цитируемости в сентябре вошли: «Трамп готовится конфисковать зарубежные капиталы российских олигархов и чиновников», «"КП" разыскивает педофила, орудующего в центре Москвы», а также «Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Миланской неделе моды».
В рейтингах газет в сентябре лидируют по-прежнему Известия и Комсомольская правда. Состав участников рейтингов не изменился. Перемещения в рейтингах незначительные.
Топ-10 самых цитируемых журналов
|
№
|
Журнал
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
Журнал
|
Гиперссылки в соцмедиа
|
1
|
Forbes
|
442,81
|
|
1
|
Cosmopolitan (cosmo.ru)
|
145 840
|
2
|
Star Hit
|
100,46
|
|
2
|
Сноб (snob.ru)
|
142 045
|
3
|
Сноб
|
21,48
|
|
3
|
Forbes (forbes.ru)
|
70 278
|
4
|
GQ Россия
|
20,49
|
|
4
|
Esquire (esquire.ru)
|
58 982
|
5
|
HELLO!
|
12,60
|
|
5
|
National Geographic (nat-geo.ru)
|
56 963
|
6
|
Профиль
|
8,90
|
|
6
|
Elle (elle.ru)
|
50 125
|
7
|
Журнал РБК
|
5,54
|
|
7
|
Harper's Bazaar (bazaar.ru)
|
45 259
|
8
|
Эксперт
|
4,83
|
|
8
|
Hello (hello.ru)
|
41 502
|
9
|
Огонек
|
4,01
|
|
9
|
Домашний очаг (goodhouse.ru)
|
19 779
|
10
|
Tatler
|
3,98
|
|
10
|
Psychologies (psychologies.ru)
|
19 775
В рейтинге по-прежнему лидирует Forbes, который сообщил, что за время конфликта банкира Олега Тинькова с влогерами YouTube канала Nemagia Михаилом Печерским и Алексеем Псковитиным состояние первого выросло на $400 млн.
Лидером остается Cosmo.ru. Самой цитируемой в соцсетях в сентябре стала статья «Люди не могут быть товаром: 7 мифов о проституции».
Лидеры в десятке рейтингов не совпадают. Журнал Forbes занимает 1-е место по цитируемости в СМИ и 3-е место по цитируемости в соцмедиа. Cosmopolitan, занимая 1-е место по цитируемости в соцмедиа, в традиционных СМИ отсутствует в топ-10.
"Новичками" рейтинга по цитируемости в СМИ стали журналы GQРоссия, Профиль, журнал РБК и Эксперт.
Журнал GQ вручил свою традиционную премию "Человек года - 2017". СМИ ссылались на рейтинг российских регионов журнала Профиль в материалах об отставках губернаторов. Журнал РБК опубликовал рейтинг «25 женщин-CEO российского бизнеса». Журнал Эксперт опубликовал рейтинг Топ-200 лучших школ России.
Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов
|
№
|
ТВ-канал
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
ТВ-канал
|
Гиперссылки
в соцмедиа
|
1
|
RT
|
1 104,19
|
|
1
|
RT (russian.rt.com)
|
998 677
|
2
|
Россия 24
|
626,28
|
|
2
|
НТВ (ntv.ru)
|
387 630
|
3
|
РЕН ТВ
|
560,73
|
|
3
|
ТК Звезда (tvzvezda.ru)
|
288 182
|
4
|
Первый канал
|
434,60
|
|
4
|
Рен ТВ (ren.tv)
|
137 147
|
5
|
НТВ
|
397,80
|
|
5
|
Россия 24 (vesti.ru)
|
84 920
|
6
|
Россия 1
|
389,97
|
|
6
|
1 Канал (1tv.ru)
|
78 450
|
7
|
Дождь
|
234,24
|
|
7
|
Моя планета (moya-planeta.ru)
|
47 958
|
8
|
Звезда
|
228,99
|
|
8
|
Телеканал Дождь (tvrain.ru)
|
43 329
|
9
|
ТВ Центр
|
132,55
|
|
9
|
5 канал (5-tv.ru)
|
20 889
|
10
|
Пятый канал
|
79,04
|
|
10
|
ТВ Центр (tvc.ru)
|
4 392
В сентябре в рейтинге телеканалов по цитируемости в СМИ и соцмедиа лидирует RT. RT дала интервью министр образования РФ Ольга Васильева, также полпред Донецкой народной республики Денис Пушилин. RT сообщал, что в Москве установили памятник советскому конструктору Михаилу Калашникову.
Самыми цитируемыми материалами RT в соцмедиа стали: «Немецкий актер Тиль Швайгер призвал к налаживанию отношений между ФРГ и Россией», «В МИД заявили, что спецслужбы США проведут обыск в консульстве в Сан-Франциско», а также «В сети опубликовано обращение Моргана Фримена с критикой России».
Помимо RTв тройку лидеров по цитируемости в СМИ вошли Россия 24 и РЕН ТВ, в соцмедиа - НТВ и ТК Звезда.
Топ-8 самых цитируемых радиостанций
|
№
|
Радиостанция
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
Радиостанция
|
Гиперссылки
в соцмедиа
|
1
|
Говорит Москва
|
374,59
|
|
1
|
Радио Свобода (svoboda.org)
|
350 998
|
2
|
Эхо Москвы
|
310,47
|
|
2
|
Эхо Москвы (echo.msk.ru)
|
161 419
|
3
|
Радио Свобода
|
128,01
|
|
3
|
Голос Америки # Русская служба (golos-ameriki.ru)
|
67 335
|
4
|
Sputnik
|
103,58
|
|
4
|
Говорит Москва (govoritmoskva.ru)
|
28 230
|
5
|
Business FM
|
82,30
|
|
5
|
Business FM (bfm.ru)
|
19 385
|
6
|
Радио Комсомольская правда
|
48,33
|
|
6
|
Коммерсантъ-FM (kommersant.ru/fm)
|
17 435
|
7
|
Коммерсант FM
|
42,22
|
|
7
|
Вести FM (radiovesti.ru)
|
2 385
|
8
|
Вести FM
|
35,35
|
|
8
|
Europa Plus (europaplus.ru)
|
1 523
В рейтинге радиостанций лидирует Говорит Москва.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил о своем уходе в эфире радиостанции Говорит Москва. Также интервью радиостанции дал герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев.
В рейтинге продолжает лидировать Svoboda.org. Самыми цитируемыми материалами ресурса в соцмедиа стали: «Война Сталина с Украиной», «Голоса палачей» и «Андрей Пионтковский: Прощай, отмытая Россия!».
В рейтинге по цитируемости в СМИ в сентябре лидирует Говорит Москва.В рейтинге соцмедиа традиционно лидирует Радио Свобода, занимающая 3-ю позицию в рейтинге по цитируемости в СМИ.
Радиостанции Sputnik и Комсомольская правда представлены только в рейтинге по цитируемости в СМИ. Голос Америки иEuropaPlusтрадиционно попадают только в топ-8 по цитируемости в соцмедиа. Самое заметное перемещение в рейтинге по цитируемости в СМИ у BusinessFM, который сообщал, что задержан гендиректор авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев.
Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов
|
№
|
Интернет-ресурс
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
Интернет-ресурс
|
Гиперссылки в соцмедиа
|
1
|
Rbc.ru
|
2 358,70
|
|
1
|
Meduza.io
|
575 089
|
2
|
Gazeta.ru
|
1 999,77
|
|
2
|
Rbc.ru
|
459 765
|
3
|
Lenta.ru
|
912,06
|
|
3
|
Lenta.ru
|
359 628
|
4
|
Life.ru
|
691,34
|
|
4
|
Bbc.com/russian
|
274 009
|
5
|
Fontanka.ru
|
538,82
|
|
5
|
Life.ru
|
248 353
|
6
|
Kp.ru
|
384,18
|
|
6
|
Gazeta.ru
|
240 259
|
7
|
Dni.ru
|
305,11
|
|
7
|
Anews.com
|
237 793
|
8
|
Meduza.io
|
274,44
|
|
8
|
Znak.com
|
200 259
|
9
|
M24.ru
|
227,46
|
|
9
|
Navalny.com
|
176 382
|
10
|
Utro.ru
|
225,85
|
|
10
|
Daily.afisha.ru
|
137 561
|
11
|
Znak.com
|
193,35
|
|
11
|
Republic.ru
|
101 710
|
12
|
Iz.ru
|
183,93
|
|
12
|
Vz.ru
|
99 560
|
13
|
Svpressa.ru
|
177,91
|
|
13
|
Openrussia.org
|
98 720
|
14
|
Ridus.ru
|
166,07
|
|
14
|
Newsru.com
|
93 588
|
15
|
Rusplt.ru
|
159,80
|
|
15
|
Tjournal.ru
|
93 217
|
16
|
Vesti.ru
|
154,65
|
|
16
|
Varlamov.ru
|
66 964
|
17
|
Business-gazeta.ru
|
153,91
|
|
17
|
Fontanka.ru
|
63 949
|
18
|
Zona.media
|
138,45
|
|
18
|
Zona.media
|
61 192
|
19
|
66.ru
|
116,67
|
|
19
|
Theins.ru
|
60 306
|
20
|
Mosregtoday.ru
|
105,17
|
|
20
|
The-village.ru
|
50 796
|
21
|
Thebell.io
|
80,35
|
|
21
|
Kasparov.ru
|
46 182
|
22
|
Ntv.ru
|
75,01
|
|
22
|
Tsargrad.ru
|
44 949
|
23
|
E1.ru
|
69,49
|
|
23
|
Pravda.ru
|
38 993
|
24
|
Newsru.com
|
66,19
|
|
24
|
Adme.ru
|
36 181
|
25
|
Ren.tv
|
64,75
|
|
25
|
Inosmi.ru
|
35 953
|
26
|
Yuga.ru
|
64,17
|
|
26
|
Politonline.ru
|
27 263
|
27
|
Bfm.ru
|
60,24
|
|
27
|
Vestikavkaza.ru
|
27 094
|
28
|
47news.ru
|
59,19
|
|
28
|
Yugopolis.ru
|
25 680
|
29
|
Tjournal.ru
|
53,53
|
|
29
|
Svpressa.ru
|
24 318
|
30
|
Bbc.com/russian
|
53,07
|
|
30
|
Newizv.ru
|
23 848
В сентябре в рейтинге интернет-ресурсов по цитируемости в СМИ лидирует Rbc.ru, который сообщал об отставках губернаторов. Также Rbc.ruдал интервью основной владелец Бинбанка Михаил Шишханов.
В рейтинге по цитируемости в соцмедиа лидерство сохранила Meduza.io, опубликовавшая материалы «Посетители парка "Зарядье" вытоптали 10 тысяч растений. Часть выкопали, засунули в сумки и унесли с собой», «Православная страна должна быть такой, как Иран», а также «"Матильда" Алексея Учителя: о чем на самом деле этот фильм?».
По цитируемости в традиционных СМИ в топ-10 входят Dni.ru (7-е место), M24.ru (9-е место) и Utro.ru (10-е место), которые не попадают в топ-30 по цитируемости в соцмедиа. В топ-10 по цитируемости в соцмедиа попадают Anews.com и Daily.afisha.ru, которые не вошли в рейтинг по цитируемости в традиционных СМИ.
В топ-30 интернет-ресурсов по количеству гиперссылок в соцмедиа попадают Navalny.com и Varlamov.ru на 9-й и 16-й позициях соответственно. Navalny.com опубликовал материалы "Екатеринбург: бомбически", "Почувствуйте разницу", а также "Триллион. Праздник, который должна отпраздновать вся страна", а Varlamov.ru – "Случилось чудо! В России сделали идеальный двор!", "Зарядье: новый взгляд на Россию" и "Репортаж из гондоньего гнезда".
У Mosregtoday.ru автоматически исключена перекрестная цитируемость по математическому алгоритму, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ.
30.10.2017
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