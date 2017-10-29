Алексей Басов назначен инвестиционным директором РВК

Алексей Басов — венчурный инвестор, интернет-предприниматель, основатель ряда интернет-компаний. Работает в сфере высоких технологий и венчурных инвестиций с 1998 года. С 2002 – директор и соучредитель компании «Бегун». С 2005 по 2011 годы - управляющий фонда «Финам Информационные технологии». В 2011 году стал вице-президентом группы компаний Mail.ru Group. В 2013 году был назначен на должность Вице-президента ОАО «Ростелеком», где занимался реализацией стратегии компании в области венчурных продуктов, а также создал и возглавил корпоративный венчурный фонд.

Комментируя назначение Алексея Басова, генеральный директор РВК Александр Повалко отметил: «К 2030 году РВК стремится стать участником международного венчурного рынка, сопоставимым по масштабам с европейскими фондами фондов. Развитие венчурной отрасли играет ключевую роль в появлении новых технологий и повышении технологической конкурентоспособности России. Усиление команды РВК профессионалом в области инвестиций позволит максимально эффективно реализовать поставленные перед компанией задачи».

Алексей Басов заявил: «Присоединиться к команде РВК на новом этапе развития компании — это одновременно серьезный вызов и большая возможность. С одной стороны, инвестиционная деятельность компании пересмотрена и потребует масштабной трансформации. С другой стороны, в стратегии развития РВК заложены амбициозные планы по увеличению венчурного капитала через создание новых фондов и привлечение партнеров: частных, институциональных и зарубежных инвесторов, крупных корпораций. Уверен, совместная работа команды по развитию экосистемы инноваций и задействование полного набора инвестиционных инструментов позволит добиться как значимых финансовых результатов, так и ускоренной трансформации целого ряда отраслей».

Михаил Федотов, заместитель генерального директора РВК по финансам и инвестициям, продолжит заниматься развитием финансовых инструментов компании на позиции заместителя генерального директора — финансового директора РВК.

На сегодняшний день при участии капитала РВК сформировано 26 фондов, их суммарный размер — 35,1 млрд руб. Доля РВК в сформированных фондах составляет 22,5 млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 214.

Стратегическая цель РВК — к 2030 году достигнуть сопоставимых с аналогичными европейскими организациями масштабов деятельности. РВК будет осуществлять поддержку российских технологических предпринимателей приоритетных сфер, которые соответствуют областям «дорожных карт» НТИ и «сквозных» технологий СНТР. Инструменты РВК структурированы по трем направлениям: инвестиционная деятельность, развитие инноваций и НТИ, развитие экосистемы венчурного рынка.